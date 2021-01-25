Более миллиона экземпляров за 2020 год удалось продать только одной модели. На то были объективные причины.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей за 2020 год уже составлен. Этим занялась компания Focus2Move, анализируя данные о мировых продажах. Конечно, коронавирус испортил статистику, но лидеры продаж так и остались на главных позициях.

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В десятке самых популярных автомобилей в мире появился неожиданный участник, которого не было в предыдущем топе. Также в сравнении с 2019 годом, где было две модели, которые преодолели отметку в 1 миллион продаж, в 2020 году порог смогла перейти лишь одна модель.