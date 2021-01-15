На фото недаром изображен автовоз с легковушками на прицепе - именно так в прошлом году в Украину попадало большинство автомобилей, которые в народе часто называют "свежепригнанными".

Из-за закрытия пунктов пропуска с иностранными государствами для частных поездок, вызванное паникой вокруг коронавируса, осталось два "рабочих" варианта получить авто из-за рубежа: воспользоваться услугами перевозчиков, или заказать доставку морским путем – в контейнере, если покупать машину на американских аукционах.

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Однако эти ограничения не привели к падению темпов импорта легковых с пробегом, и в течение года они даже росли. Что в итоге? За 12 месяцев 2020-го, два из которых были "карантинными", то есть сервисные центры МВД не осуществляли первую регистрацию подержанного транспорта, украинской автопарк пополнился на 368 500 легковых машин.

Для сравнения, в 2019-м это число достигало 430 000, однако стоит отметить, что к нему суммированы 150 000 "легализованных евроблях", которые тогда "добровольно-принудительно" были растаможены. Поэтому если бы не эти обстоятельства, можно было бы говорить о существенном росте объемов "пригонки" в 2020-м.

В декабре "двадцатого" еще и был установлен рекорд по количеству "свежепригнанных" – таких на первую регистрацию, по данным ГСЦ МВД, было подано 41,6 тысячи. Меньше, конечно, в апреле – ноль, во время весеннего "локдауна" машины с пробегом не регистрировали, хотя они и прибывали в Украину и проходили таможенное оформление.

Средний возраст импортируемых легковых составил 8,5 лет. Это существенно лучше, чем в секторе вторичных перепродаж (там 12 лет.). Касательно выбора автомобилей по типу топлива, в отличие от внутреннего авторынка, в секторе импорта значительное преимущество у бензиновых вариантов (56,4%). Почти треть заняли дизели (31,3%), а автомобилей с уже установленным газобаллонным оборудованием было только 7,8%, в то время как среди перепроданных на “вторичке” таких 26%. Электромобили и гибриды заняли долю по 1,8%, а "чисто-газовые", которые вообще не имеют бензобака и соответствующей системы питания двигателя, 1%.

В зачете производителей неизменную популярность имеет Volkswagen – их украинцы выбирали почти вдвое чаще, чем ближайшего конкурента, Ford. Также на высоких позициях в списке Renault, Skoda и Opel. Интересно, если бы продолжить перечень до 25-го места, там оказался бы американский производитель электромобилей Tesla – машин этой марки в прошлом году прибыло в Украину почти 2000.

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Конечно, узнав об общих данных по "пригонке", стоит и об отдельных моделях поговорить. В частности, о Volkswagen Passat, который целый год (в ежемесячных обзорах рынка) не покидал первого места, – поэтому не удивительно, что в итоговом обзоре эта модель будет там же. Skoda Octavia постепенно улучшает свою позицию, и хотя на этот раз "Пассат" сместить ей не удалось, не исключено, что в новом году лидер среди импортируемых авто изменится. И им станет именно "Октавия".

Интересно, что некоторые модели могли появляться в отдельных месячных "топ-20", а затем исчезать из них, однако по итогам года все-таки попали в двадцатку легковушек с высоким спросом. К моделям с "переменными успехами" можно отнести Mazda 3 и 6, а вот хэтчбек Dacia Sandero, объемы "пригонки" которого существенно выросли в конце года, в финальный список не попал.

Конечно, не только бюджетными хэтчбеками и "подбитыми американцами" живет авторынок в секторе импорта. Кроме почти 2 тысяч Tesla, о чем уже упоминалось, на украинских дорогах в течение прошлого года появились 92 Maserati, 22 Bentley, 6 Rolls-Royce, 4 McLaren, 3 Lamborghini, 3 Aston Martin, и по одному Fisker и Ferrari.

Вообще же "свежепригнанные" получают у нас все большую популярность. В январе прошлого года их доля на вторичном рынке Украины составила 27,5%, а в декабре этот показатель поднялся до 34,4%.