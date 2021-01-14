Список найбільш популярних моделей майже співпадає з переліком легковиків, які українці найчастіше ввозили з-за кордону вживаними.

Перед тим, як придбати вживаний автомобіль, все більше українців ретельно перевіряє його історію. Це можна зробити за допомогою електронних сервісів, наприклад, у Сервісному центрі МВС. Якщо ж йдеться про автомобіль, історія якого починалася за кордоном, найчастіше використовують сервіс carVertical. Фахівці цього сервісу зібрали статистку, які саме автомобілі частіше всього перевіряли українці у 2020 році.

Топ 5 найпопулярніших авто, які перевіряли історію українці



1. Volkswagen Passat - 5,91% з усіх звітів

Volkswagen Passat становить найзначнішу частку звітів на українському авторинку: 5,91%, і випускається в трьох варіаціях: ліфтбек, седан і універсал. Незважаючи на те, що ця модель виробляється ще з часів далекого 1973 року, наййчастіше українці перевіряли роки випуску 2016, 2015 та 2013 роки. Цей автомобіль існує як в європейській, так і в американській версіях, українці його возять з обох континентів.

2. Skoda Octavia – 3,32% з усіх звітів

Друга за популярністю модель авто — Skoda Octavia — становить 3,32% з усіх звітів carVertical з на українському авторинку. Що ж стосується найбільш популярних випусків, вони датуються 2012-м, 2016-м і 2014-м роками. У сучасній інтерпретації авто випускається з 1996 року і є найпродаванішою моделлю Skoda за всю історію, виробленою в кількості понад 7 мільйонів одиниць. Авто С-сегменту, що випускається в двох варіантах кузова ліфтбек і універсал, є ідеальним варіантом для тих, хто шукає "щось практичне".

Порівняйте: які вживані авто найчастіше купували українці

3. Volkswagen Golf – 3,19% з усіх звітів

Volkswagen Golf також везуть як з Європи, так і з Америки, тому він зайняв третю позицію в рейтингу з часткою 3,19% зі звітів українців на carVertical. Найпопулярніші випуски цієї моделі — 2016, 2015 і 2011 років. Випускається ця модель С-сегменту з 1974 року і представлена у варіантах хетчбек, універсал і кабріолет. Силові агрегати – не лише бензинові (переважно авто зі США) чи дизельні (переважно з Європи), але і з електричним приводом (везуть зі США).

4. Renault Mégane – 2,55% з усіх звітів

Це недорогий француз встиг полюбитися багатьом українцям завдяки доступній ціні та непоганій надійності, а також невеликій витраті пального. Найпопулярнішими у пошуку стали Renault Mégane 2012-го, 2013 року і 2011-го років випуску. Їх везуть лише з Європи – переважно з Франції, Швейцарії чи Польщі. Випускається Renault Mégane з 1995 року, в кузовах хетчбек, седан, універсал, купе і кабріолет, найчастіше везуть в Україну універсали та хетчбеки.



5. BMW 3 Series – 1,65% з усіх звітів

BMW 3 Series отримав 1,65% від всіх звітів по запитам на авто на carVertical. Найпопулярніші моделі — 2013-го, 2014-го і 2011-го років. Ці авто також возять в нашу країну як з Америки, так і з Європи, тому перевірка перед купівлею обов'язкова.

В представленому топі приведена аналітика з понад півмільйона звітів з січня 2020 року по грудень 2020 року.

Перевірити автомобіль за усіма базами даних можна за посиланням.