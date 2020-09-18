Відтепер перевірити чинність посвідчення водія, відкриті категорії та іншу інформацію можна прямо на сайті Головного сервісного центру МВС.
Для перевірки необхідно вказати серію та номер посвідчення водія. У відповідь система надасть наступну інформацію:
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- Дата видачі
- Дата закінчення дії
- Ким видано
- Серія, номер
- Категорія, дата видачі
У МВС вважають що це вбереже підприємців від сумнівних працівників та безвідповідальних орендарів авто. А ще допоможе іноземним представникам перевірити інформацію стосовно видачі посвідчення водія в Україні.
Перевірити сервіс можна за лінком opendata.hsc.gov.ua/check-driver-license.