Отныне проверить силу водительского удостоверения, открытые категории и другую информацию можно прямо га сайте Главного сервисного центра МВД.

Для проверки необходимо указать серию и номер водительского удостоверения. В ответ система предоставит следующую информацию:

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Дата выдачи;

Дата окончания действия;

Кем выдан;

Серия, номер;

Категория.

В МВД считают, что это убережет предпринимателей от сомнительных работников и безответственных арендаторов авто. А еще поможет иностранным представителям проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине.

Проверить сервис можно по ссылке opendata.hsc.gov.ua/check-driver-license.