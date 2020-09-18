Отныне проверить силу водительского удостоверения, открытые категории и другую информацию можно прямо га сайте Главного сервисного центра МВД.
Для проверки необходимо указать серию и номер водительского удостоверения. В ответ система предоставит следующую информацию:
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- Дата выдачи;
- Дата окончания действия;
- Кем выдан;
- Серия, номер;
- Категория.
В МВД считают, что это убережет предпринимателей от сомнительных работников и безответственных арендаторов авто. А еще поможет иностранным представителям проверить информацию о выдаче водительского удостоверения в Украине.
Проверить сервис можно по ссылке opendata.hsc.gov.ua/check-driver-license.