У 2020 році в Україні відбулося 802,5 тисячі угод купівлі-продажу легкових автомобілів з пробігом, які були офіційно зареєстровані через Сервісцентр МВС. Це на 37,5 тис. Операцій менше, ніж було в 2019 році.
У 2020 році зафіксовано два рекордних значення за операціями купівлі-продажу вживаних автомобілів: 93 тис. В липні, і нуль в квітні коли Сервісні центри МВС були закриті через карантин. Карантинні обмеження вплинули і на активність вторинного рику в березні і травні, а в останній місяць року відбулося 79,3 тис. Угод. Про це повідомляє Auto.Ria з посиланням на дані МВС.
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Середній вік автомобілів на ринку вживаних машин також склав 12 років. Цікаво, що найчастіше продавалися й купувалися бензинові автомобілі, частка яких склала 46,3%. Дизельні машини і автомобілі з газобалонним обладнанням зайняли майже однакові частки - 26,3% і 26%, відповідно. Ринкова частка гібридів і електромобілів однакова - по 0,6%. Новий для нашого ринку сегмент - автомобілі працюють виключно на газі - зайняли 0,2%.
У списку найбільш популярних брендів зав'язалася боротьба між все ще поширеними ВАЗами і автомобілями Volkswagen. Майже вдвічі менше операцій скоєно з легковиками Renault і Skoda, а замкнула Топ-5 Toyota.
Топ-20 найпопулярніших брендів вторинного ринку України в 2020 році:
- ВАЗ - 87 668 шт.
- Volkswagen - 85 067 шт.
- Renault - 44 441 шт.
- Skoda - 44 322 шт.
- Toyota - 38 135 шт.
- Ford - 36 814 шт.
- Opel - 36 344 шт.
- Mercedes-Benz - 33 622 шт.
- Hyundai - 33 484 шт.
- Daewoo - 29 448 шт.
- Chevrolet - 28 908 шт.
- Nissan - 28 152 шт.
- BMW - 26 843 шт.
- Audi - 23 762 шт.
- Mitsubishi - 23 214 шт.
- Mazda - 20 473 шт.
- Kia - 20 178 шт.
- ЗАЗ - 19 990 шт.
- Peugeot - 15 687 шт.
- Honda - 14 395 шт.
Найбільш ходовими моделями стали брати Daewoo Lanos і Sens, що залишили на другому місці Volkswagen Passat. Дуже близько до «Пасату» підібралася Skoda Octavia, якій не вистачило всього 1600 перепродажів, щоб стати другою за популярністю моделлю української “вторинки”.
Топ-20 найбільш “ходових” моделей вторинного ринку в 2020 році:
- Daewoo Lanos / Sens - 34 449 шт.
- Volkswagen Passat - 26 158 шт.
- Skoda Octavia - 24 562 шт.
- ВАЗ 2109/21099 -19 185 шт.
- Volkswagen Golf - 15 880 шт.
- Renault Megane - 13 079 шт.
- Chevrolet Aveo - 12 580 шт.
- Skoda Fabia - 12 185 шт.
- Ford Focus - 12 178 шт.
- Opel Astra - 10 613 шт.
- Toyota Camry - 9 797 шт.
- ВАЗ 2107 - 9 422 шт.
- ВАЗ 2106 - 8 464 шт.
- BMW 5 серії - 8 382 шт.
- Volkswagen Transporter - 7 899 шт.
- Volkswagen Jetta - 7 724 шт.
- Mitsubishi Lancer - 7 519 шт.
- Chevrolet Lacetti - 6 851 шт.
- Audi A6 - 6 780 шт.
- Renault Kangoo - 6 698 шт.
Активність спостерігалася і в сегменті преміальних брендів. Так, за минулий рік в Україні було куплено 190 Bentley, 129 Maserati, 27 Rolls-Royce, 18 Aston Martin, 11 Lamborghini, 10 Ferrari, 6 Maybach, 4 McLaren і стільки ж Fisker.
Як повідомлялося раніше, продажі нових легкових автомобілів в 2020 році склали 85,5 тис. Шт., Що на 3% нижче за показник 2019 року. Найпопулярнішими брендами стали Renault, Toyota і Kia, а найпопулярнішою моделлю виявився кросовер Toyota RAV4.