У 2020 році в Україні відбулося 802,5 тисячі угод купівлі-продажу легкових автомобілів з пробігом, які були офіційно зареєстровані через Сервісцентр МВС. Це на 37,5 тис. Операцій менше, ніж було в 2019 році.

У 2020 році зафіксовано два рекордних значення за операціями купівлі-продажу вживаних автомобілів: 93 тис. В липні, і нуль в квітні коли Сервісні центри МВС були закриті через карантин. Карантинні обмеження вплинули і на активність вторинного рику в березні і травні, а в останній місяць року відбулося 79,3 тис. Угод. Про це повідомляє Auto.Ria з посиланням на дані МВС.

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Середній вік автомобілів на ринку вживаних машин також склав 12 років. Цікаво, що найчастіше продавалися й купувалися бензинові автомобілі, частка яких склала 46,3%. Дизельні машини і автомобілі з газобалонним обладнанням зайняли майже однакові частки - 26,3% і 26%, відповідно. Ринкова частка гібридів і електромобілів однакова - по 0,6%. Новий для нашого ринку сегмент - автомобілі працюють виключно на газі - зайняли 0,2%.

У списку найбільш популярних брендів зав'язалася боротьба між все ще поширеними ВАЗами і автомобілями Volkswagen. Майже вдвічі менше операцій скоєно з легковиками Renault і Skoda, а замкнула Топ-5 Toyota.

Топ-20 найпопулярніших брендів вторинного ринку України в 2020 році:

ВАЗ - 87 668 шт. Volkswagen - 85 067 шт. Renault - 44 441 шт. Skoda - 44 322 шт. Toyota - 38 135 шт. Ford - 36 814 шт. Opel - 36 344 шт. Mercedes-Benz - 33 622 шт. Hyundai - 33 484 шт. Daewoo - 29 448 шт. Chevrolet - 28 908 шт. Nissan - 28 152 шт. BMW - 26 843 шт. Audi - 23 762 шт. Mitsubishi - 23 214 шт. Mazda - 20 473 шт. Kia - 20 178 шт. ЗАЗ - 19 990 шт. Peugeot - 15 687 шт. Honda - 14 395 шт.

Найбільш ходовими моделями стали брати Daewoo Lanos і Sens, що залишили на другому місці Volkswagen Passat. Дуже близько до «Пасату» підібралася Skoda Octavia, якій не вистачило всього 1600 перепродажів, щоб стати другою за популярністю моделлю української “вторинки”.

Топ-20 найбільш “ходових” моделей вторинного ринку в 2020 році:

Daewoo Lanos / Sens - 34 449 шт. Volkswagen Passat - 26 158 шт. Skoda Octavia - 24 562 шт. ВАЗ 2109/21099 -19 185 шт. Volkswagen Golf - 15 880 шт. Renault Megane - 13 079 шт. Chevrolet Aveo - 12 580 шт. Skoda Fabia - 12 185 шт. Ford Focus - 12 178 шт. Opel Astra - 10 613 шт. Toyota Camry - 9 797 шт. ВАЗ 2107 - 9 422 шт. ВАЗ 2106 - 8 464 шт. BMW 5 серії - 8 382 шт. Volkswagen Transporter - 7 899 шт. Volkswagen Jetta - 7 724 шт. Mitsubishi Lancer - 7 519 шт. Chevrolet Lacetti - 6 851 шт. Audi A6 - 6 780 шт. Renault Kangoo - 6 698 шт.

Активність спостерігалася і в сегменті преміальних брендів. Так, за минулий рік в Україні було куплено 190 Bentley, 129 Maserati, 27 Rolls-Royce, 18 Aston Martin, 11 Lamborghini, 10 Ferrari, 6 Maybach, 4 McLaren і стільки ж Fisker.

Як повідомлялося раніше, продажі нових легкових автомобілів в 2020 році склали 85,5 тис. Шт., Що на 3% нижче за показник 2019 року. Найпопулярнішими брендами стали Renault, Toyota і Kia, а найпопулярнішою моделлю виявився кросовер Toyota RAV4.