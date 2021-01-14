Список наиболее популярных моделей почти совпадает с перечнем легковушек, которые украинцы чаще всего ввозили из-за границы подержанными.

Перед тем, как приобрести подержанный автомобиль, все больше украинцев тщательно проверяет его историю. Это можно сделать с помощью электронных сервисов, например, в Сервисном центре МВД. Если же речь идет об автомобиле, история которого начиналась за рубежом, чаще всего используют сервис carVertical. Специалисты этого сервиса собрали статистку, какие именно автомобили чаще всего проверяли украинцы в 2020 году.

Топ 5 самых популярных автомобилей, у которых проверяли историю украинцы

1. Volkswagen Passat – 5,91% из всех отчетов

Volkswagen Passat составляет значительную долю отчетов на украинском авторынке: 5,91%, и выпускается в трех вариациях: лифтбек, седан и универсал. Несмотря на то, что эта модель производится еще со времен далекого 1973 года, чаще всего украинцы проверяли выпуски 2016, 2015 и 2013 годов. Этот автомобиль существует как в европейской, так и в американской версиях, украинцы его возят с двух континентов.

2. Skoda Octavia – 3,32% из всех отчетов

Вторая по популярности модель автомобиля – Skoda Octavia – составляет 3,32% из всех отчетов carVertical с на украинском авторынке. Что же касается наиболее популярных выпусков, они датируются 2012-м, 2016-м и 2014-м годами. В современной интерпретации автомобиль выпускается с 1996 года и является самой продаваемой моделью Skoda за всю историю, произведенной в количестве более 7 миллионов единиц. Авто С-сегмента, выпускается в двух вариантах кузова: лифтбек и универсал, является идеальным вариантом для тех, кто ищет "что-то практическое".

Для сравнения: какие подержанные автомобили чаще всего покупали украинцы

3. Volkswagen Golf – 3,19% из всех отчетов

Volkswagen Golf также везут как из Европы, так и из Америки, поэтому он занял третье место в рейтинге с долей 3,19% из отчетов украинцев на carVertical. Самые популярные выпуски этой модели – 2016, 2015 и 2011 годов. Выпускается эта модель С-сегмента с 1974 года и представлена в вариантах хэтчбек, универсал и кабриолет. Силовые агрегаты – не только бензиновые (преимущественно автомобили из США) или дизельные (преимущественно из Европы), но и с электрическим приводом (везут из США).

4. Renault Mégane – 2,55% из всех отчетов

Это недорогой француз успел полюбиться многим украинцам благодаря доступной цене и хорошей надежности, а также небольшому расходу горючего. Самыми популярными в поиске стали Renault Mégane 2012-го, 2013 года и 2011-го годов выпуска. Их везут только из Европы – в основном из Франции, Швейцарии или Польши. Выпускается Renault Mégane с 1995 года, в кузовах хэтчбек, седан, универсал, купе и кабриолет, чаще всего везут в Украину универсалы и хэтчбеки.

5. BMW 3 Series – 1,65% из всех отчетов

BMW 3 Series получил 1,65% от общего числа отчетов по запросам на автомобили на carVertical. Самые популярные модели – в 2013 году, в 2014-м и 2011-го годов. Эти автомобили также возят в нашу страну как из Америки, так и из Европы, поэтому проверка перед покупкой обязательна.

В представленном топе приведена аналитика из более полумиллиона отчетов с января 2020 по декабрь 2020 года.

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