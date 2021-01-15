На фото недарма зображений автовоз із легковиками на причепі – саме так минулого року до України потрапляла більшість автомобілів, які в народі часто називають "свіжопригнаними".

Через закриття пунктів пропуску з іноземними державами для приватних поїздок, спричинене панікою навколо коронавірусу, залишилось два "робочих" варіанти отримати авто з-за кордону: скористатись послугами перевізників, або замовити доставку морським шляхом, - у контейнері, якщо купувати машину на американських аукціонах.

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Однак ці обмеження не призвели до падіння темпів імпорту легковиків з пробігом, й протягом року вони навіть зростали. Що у підсумку? За 12 місяців 2020-го, два з яких були "карантинними", тобто сервісні центри МВС не здійснювали першу реєстрацію вживаного транспорту, український автопарк поповнився на 368,5 тисяч легкових машин.

Для порівняння, у 2019-му це число сягало 430 тисяч, проте варто зазначити, що до нього підсумовані 150 тисяч "легалізованих євроблях", які тоді "добровільно-примусово" були розмитнені. Тож якби не ці обставини, можна було б говорити про істотне зростання обсягів "пригону" у 2020-му.

У грудні "двадцятого" ще й було встановлено рекорд за кількістю "свіжопригнаних" - таких на першу реєстрацію, за даними ГСЦ МВС, було подано 41,6 тисячі. Найменше, звісно, у квітні – нуль, під час весняного "локдауну" машини з пробігом не реєстрували, хоч вони й прибували в Україну та проходили митне оформлення.

Середній вік імпортованих легковиків склав 8,5 років. Це істотно привабливіше, ніж у секторі вторинних перепродажів (там 12 років.). Щодо вибору автівок за типом пального (або живлення), на відміну від внутрішнього авторинку, у секторі імпорту значна перевага у бензинових варіантів (56,4%). Майже третину зайняли дизелі (31,3%), а автівок з уже встановленим газобалонним обладнанням було лише 7,8%, в той час як серед перепроданих на "вторинці" таких 26%. Електромобілі та гібриди зайняли частку по 1,8%, а "чисто-газові", які взагалі не мають бензобака та відповідної системи живлення двигуна, 1%.

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У заліку виробників незмінну популярність має Volkswagen – їх українці обирали майже удвічі частіше, ніж найближчого конкурента, Ford. Також на найвищих позиціях у списку Renault, Skoda та Opel. Цікаво, що якби продовжити перелік до 25-го місця, там опинився б американський виробник електромобілів Tesla – машин цієї марки торік прибуло в Україну майже 2 тисячі.

Звісно, що дізнавшись про загальні дані щодо "пригону", варто і про окремі моделі поговорити. Зокрема, про Volkswagen Passat, який цілий рік (у щомісячних оглядах ринку) не покидав першого місця, - тож не дивно, що у підсумковому огляді ця модель буде там же. Skoda Octavia поступово покращує свою позицію, і хоч цього разу "Пасата" змістити їй не вдалося, не виключено, що у новому році лідер серед імпортованих авто зміниться. І ним стане саме "Октавія".

Цікаво, що деякі моделі могли з’являтися в окремих місячних "топ-20", а потім зникати з них, однак за підсумками року таки потрапили до двадцятки легковиків з найвищим попитом. До моделей зі "змінними успіхами" можна зарахувати Mazda 3 та 6, а от хетчбек Dacia Sandero, обсяги "пригону" якого істотно зросли наприкінці року, до фінального списку не потрапив.

Звісно, не лише бюджетними хетчбеками та "підбитими американцями" живе авторинок у секторі імпорту. Окрім майже 2 тисяч Tesla, про що вже згадувалось, на українських дорогах протягом минулого року з’явились 92 Maserati, 22 Bentley, 6 Rolls-Royce, 4 McLaren, 3 Lamborghini, 3 Aston Martin, та по одному Fisker і Ferrari.

Взагалі ж "свіжопригнані" здобувають у нас все більшу популярність. У січні минулого року їхня частка на вторинному ринку України становила 27,5%, а у грудні цей показник піднявся до 34,4%.