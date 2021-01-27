Даже если найдете эти авто немного дороже – не беда: торгуйтесь!

Многие уверены, что за такие деньги "порядочный" автомобиль не купишь. Конечно, если это не "евробляха". Однако случаются и приятные исключения. Более того, если проанализировать авторынок, даже за 5 тысяч долларов можно найти много интересных вариантов, которые не будут огорчать владельцев постоянными проблемами. Блогеры сумского канала SRT, специализирующиеся на обзорах подержанных автомобилей, проанализировали рынок Украины в начале 2021 года и сделали рейтинг из 10 седанов, на которые стоит обратить внимание.

10 место – Renault / Dacia Logan I

Это очень популярный и выносливый автомобиль, ведь он создан специально для дорожных условий стран с неидеальной инфраструктурой. Встречаются с бензиновыми двигателями 1,2 и 1,4 литра, а также дизелем на 1,5 литра. Эргономика машинки достаточно специфическая – сидеть не очень удобно. Типичные технические проблемы – передний сальник коленвала, пыльник внутреннего ШРУСа. Коррозия – не главная проблема, однако с возрастом начинает появляться в "проблемных" местах. За 5 тысяч можно купить свежее авто 2010 года, однако проверяйте, чтобы оно не работало в такси.

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9 место – Honda Accort 6 поколения

Это не очень дешевое авто в эксплуатации. Однако если один раз сделать его с использованием качественных запчастей, то проблем долго не будет. Среди типичных проблем – многорычажная подвеска, проблема с коррозией, выпадение нижней шаровой. Однако если найти неплохой экземпляр, то авто способно принести немало положительных эмоций.

8 место – Mazda 6 первого поколения

Конечно, на этот автомобиль надо потратить немного денег и времени. Единственная "головная боль" – коррозия, поэтому перед покупкой машину надо поднять на подъемнике. Широкая линейка двигателей достаточно надежна, обращайте внимание на опоры двигателя. В остальном авто достаточно достойное.

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7 место – Mitsubishi Lancer 9 поколения

Это очень надежное авто, хотя бывают проблемы с дроссельной заслонкой, печкой, коррозией, некоторые моторы "едят" масло. Впрочем, эти недостатки устранить недорого. А в целом автомобиль будет служить верой и правдой, если прошлые владельцы за ним хоть немного следили.

6 место – ЗАЗ / Chevrolet Aveo T250

За 5 тысяч можно приобрести довольно "свежее" авто, которое не ездило в такси. Двигатели – бензиновые от 1,2 до 1,6 литров. Кузов оцинкованный, поэтому ржавеют лишь битые экземпляры. Часто "гремит" передняя подвеска, а в остальном серьезных проблем мало.

5 место – Mitsubishi Galant 8 поколения

Это, наверное, самое красивое авто рейтинга. Также машина очень технологичная – были версии с задними подруливающими осями, другими техническими инновациями. Если проблемы в конкретных экземплярах и будут, то после недорого и качественного ремонта о них можно надолго забыть.

4 место – Renault Megane 2

Широкая линейка надежных и ресурсных моторов, в том числе дизельных. Они могут обеспечить очень большие пробеги. Есть проблемы с опорами двигателя и фазоповорачивателями, катушками зажигания.

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3 место – Seat Toledo и Volkswagen Bora

На самом деле на этих местах должны были быть Volkswagen Golf 4 и Skoda Octavia, однако в нашем рейтинге – только седаны, а указанные авто – хэтчбек и лифтбек соответственно. Более того, "немец" и "чех" достаточно переоценены. А вот Seat Toledo и Volkswagen Bora соответствующих лет изготовления имеют аналогичные агрегаты, только с кузовом седан. И седаны дешевле своих именитых конкурентов. Зато в качестве ничем им не уступают.

2 место – Hyundai Accent и Kia Rio

В этих корейские авто неплохие двигатели – бензиновый 1,4 и 1,6 литра и турбодизель 1,5 л. Бывают проблемы с рулевой рейкой, в первых версиях – проблемы с задними амортизаторами. В остальном – никаких проблем.

1 место – Chevrolet Lacetti

Эта легенда украинского рынка изучена украинцами вдоль и поперек. Она до сих пор выпускается в Узбекистане под маркой Ravon. Моторы надежные, а их ремонт стоит "копейки", кузов также не должен приносить проблем. А наличие запчастей и специалистов по ремонту делает его доступным в любом регионе страны.

Смотрите видео рейтинга: