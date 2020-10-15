Эксперты «Общенемецкого автомобильного клуба» поделились информацией о наиболее беспроблемных подержанных авто возрастом около 10 лет, владельцы которых пользовались услугами механиков ADAC.

Мобильные экипажи автомехаников немецкого автоклуба ADAC, которые оказывают помощь владельцам автомобилей, которые сломались в дороге, составили свой рейтинг надежности автомобилей.

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Специалисты составляют отчеты по каждой неисправности, которая случалась с машиной в пути. Лидерство или аутсайдерство этого рейтинга очень относительное, поскольку на надежность автомобиля в возрасте около 10 лет влияет много факторов, одним из основных является своевременное и квалифицированное обслуживание.

Следовательно рейтинг ADAC не об абсолютной надежности, а о случаях поломок в следствие несвоевременного или некачественного обслуживания.

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Супермини

Ломаются реже:

Hyundai i10-83 авто на 10 000

Toyota Aygo - 89

Kia Picanto - 105

Ломается чаще: Fiat 500 - 395: Аккумулятор (на машинах 2009-2012 года выпуска), топливный насос (2012), шланг системы отопления (2009-2012), охлаждения двигателя (2009-2010), термостат (2010).

Мини

Ломаются реже:

Mitsubishi Colt - 48 авто на 10 000

Audi A1 - 113

Honda Jazz - 157

Ломается чаще: Peugeot 206 - 422: Выпускная система, глушитель (на машинах 2009-2011 годов выпуска), аккумулятор (2009-2011), датчик коленвала (2009-2010).

Малый средний класс

Ломаются реже:

Mercedes A-Класу - 86 авто на 10 000

BMW X1 - 88

Toyota Auris - 197

Ломается чаще: KIA cee'd - 625: Стартер (2011), аккумулятор (2009-2012), топливный насос (2009-2010), педаль сцепления (2011), датчик коленвала (2009-2010), цепь ГРМ (2009-2010, 2012), иммобилайзер (2009), свечи зажигания (2009-2012).

Середний класс

Ломаются реже:

Audi A4 - 188 авто на 10 000

BMW 3 серії - 191

Toyota Avensis - 315

Ломается чаще: Ford S-Max - 700 : Система рециркуляции газов (на машинах 2009 года выпуска), стартер (2009), аккумулятор (2009-2012), парковочный тормоз (2009), топливная система (2009), контроль давления наддува (2009), сажевый фильтр (2009-2010), свечи накаливания (2009), иммобилайзер (2009-2010).

Фургоны

Ломаются реже:

VW Crafter - 228 авто на 10 000

Mercedes-Benz Sprinter - 243

VW Transporter - 288

Ломается чаще: Fiat Ducato - 367: Стартер (на машинах 2009-2012 года выпуска), генератор (2009-2010), топливный фильтр (2009, 2011), неполадки двигателя в целом (2009, 2012).

Следует заметить, что в классификаторе ADAC сегмент кроссоверов не выделен: результаты «паркетников» приходится искать среди данных других авто сопоставимых габаритов. Ничего удивительного: 10-12 лет назад сегмент не был «густонаселенным», а мода на кроссоверы в Европе еще не вспыхнула.

Тем не менее, данные на них уже есть: помимо BMW X1, поднявшегося в тройку лидеров сегмента «малый средний класс» с индексом 88, в отчеты попали Mitsubishi ASX тех лет с результатом в 158 проблем на 10 000 машин, Audi Q5 - 183, Nissan Qashqai - 243, Skoda Yeti - 260 и Volkswagen Tiguan - 299 проблем. «Антигероем» сегмента стал паркетник Ford Kuga с индексом в 476 жалоб на 10 000 авто.