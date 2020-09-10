Вопрос о выплате страхового возмещения по полису ОСАГО регламентируется Законом Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Поэтому в каких случаях страховая компания (МТСБУ) отказывает в выплате страхового возмещения на основании статьи Закона "Об ОСАГО".

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Основанием для отказа в осуществлении страхового возмещения (регламентной выплаты) являются (статья 37 Закона):

умышленные действия лица, ответственность которого застрахована (страхователя), водителя транспортного средства или потерпевшего, направленные на наступление страхового случая. Указанная норма не распространяется на лиц, действия которых связаны с исполнением ими гражданского или служебного долга, совершенные в состоянии необходимой обороны (без превышения ее границ) или при защите имущества, жизни, здоровья. Квалификация действий таких лиц устанавливается в соответствии с законом;

совершение лицом, ответственность которого застрахована (страхователем), водителем транспортного средства умышленного уголовного преступления, что привело к страховому случаю (события, предусмотренного статьей 41 настоящего Закона);

невыполнение потерпевшим или другим лицом, которое имеет право на получение возмещения, своих обязанностей, определенных настоящим Законом, если это привело к невозможности страховщика (МТСБУ) установить факт ДТП, причины и обстоятельства его наступления или размер причиненного ущерба;

неподачи заявления о страховом возмещении в течение одного года, если вред причинен имуществу потерпевшего, и трех лет, если вред причинен здоровью или жизни потерпевшего, с момента совершения ДТП.

В случае отказа в осуществлении страхового возмещения страховщик (МТСБУ) обязан указать в принятом решении обоснования (мотивы) отказа (статья 36 Закона).

Письменное уведомление о принятом решении страховщик (МТСБУ) должен направить заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Обратите внимание, чтобы способствовать страховщику и МТСБУ в расследовании причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, обязательны требования к заявлению о страховом возмещении и перечень документов, которые должны прилагаться к нему, определенные статьей 35 Закона.

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