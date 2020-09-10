Питання щодо виплати страхового відшкодування за полісом ОСЦПВ регламентуються Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Тож у яких випадках страхова компанія (МТСБУ) відмовляє у виплаті страхового відшкодування, на підставі статтей Закону “Про ОСЦПВ”.

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Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) є (стаття 37 Закону):

навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на осіб, дії яких пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, вчинені у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або під час захисту майна, життя, здоров'я. Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до закону;

вчинення особою, відповідальність якої застрахована (страхувальником), водієм транспортного засобу умисного кримінального правопорушення, що призвело до страхового випадку (події, передбаченої статтею 41 цього Закону);

невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов'язків, визначених цим Законом, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт ДТП, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди;

неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров'ю або життю потерпілого, з моменту скоєння ДТП.

У разі відмови у здійсненні страхового відшкодування, страховик (МТСБУ) зобов’язані вказати у прийнятому рішенні обґрунтування (мотиви) відмови (стаття 36 Закону).

Письмове повідомлення про прийняте рішення страховик (МТСБУ) має надіслати заявнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Зверніть увагу, щоб сприяти страховику та МТСБУ в розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, є обов'язкові вимоги до заяви про страхове відшкодування та перелік документів, що мають додаватися до неї, визначені статтею 35 Закону.

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