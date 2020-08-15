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Это один из самых дешевых новых автомобилей на рынке. А с установленным ГБО он еще и пытается установить рекорд по экономической эксплуатации. Удается ли это Sandero?

Renault Sandero представлен на украинском рынке с тремя видами двигателей – двумя бензиновыми (0,9 и 1,0 л) и 1,5-литровым дизелем. Недавно в прайс-листах Renault в Украине появился еще и вариант с ГБО – на базе литрового бензинового двигателя.

Заводское или нет?

Это не совсем "заводское ГБО" – комплект для работы на газовом топливе устанавливают не на заводе-изготовителе автомобиля в Румынии, а в Украине. Предприятие "Автологистика" недалеко от столицы занимается переоборудованием грузовых автомобилей, предпродажной подготовкой легковых и установкой ГБО на две модели Renault – Logan и Sandero. Они используют комплектующие BRC, которое специально разработано итальянцами совместно с производителем Renault.

Кроме того, согласована схема его установки и программное обеспечение для системы питания на газу, которое оптимизировано для сохранения двигателя и уменьшения расхода топлива. Также устанавливаются газовые фильтры, которые способны "выходить" между техобслуживанием по 15 тысяч км (в других системах их меняют через 10 тысяч км) – именно столько, как и интервал для ТО с бензиновым двигателем. Это сделано для того, чтобы владелец приезжал на обслуживание сразу всех систем автомобиля, включая ГБО.

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На эти авто предоставляется такая же гарантия в 3 года или 100 тыс км, как и на другие новые Renault. Казалось бы, преимущества очевидны. Однако существует и недостаток – если установить ГБО на Renault Sandero или Logan с аналогичным двигателем в другом месте, оно обойдется почти вдвое дешевле – в 15 тысяч гривен вместо 29 000 грн при покупке "готового" с ГБО. Однако в этом случае гарантия на двигатель поддерживаться не будет. К тому же неизвестно, как "в гаражах" настроят программное обеспечение. Еще одна особенность ГБО из салона Renault – к автомобилю выдается документация (сертификат), которая обеспечит возможность вписать в техпаспорт переоборудование ГБО. А вот при установке ГБО в других компаниях такой сертификат стоит еще 2,5 – 3 тысячи гривен.

Ну и самое главное – допуски Renault гарантируют, что ГБО установлено качественно, с использованием оригинальных комплектующих, а электроника работает слаженно с другими системами автомобиля. И безопасность использования гарантирована.

Изменения незаметны

Тестовый Renault Sandero с ГБО ничем не отличается от обычного хэтчбека. Изменения можно заметить только под капотом, в лючке бензобака, багажнике и в салоне. Но обо всем по порядку.

Под капотом у "газового" Renault Sandero – "литровый" атмосферный двигатель на 73 л.с. Кроме систем питания бензином, в нем стоят газовый редуктор, фильтры и три газовых форсунки – ведь мотор трехцилиндровый! Все элементы итальянского бренда BRC. В салоне – кнопка-индикатор BRC, которая примерно показывает наличие газа в баке, а также возможность принудительного перехода на газ или бензин.

В багажнике – запасное колесо, одетое в фирменный чехол Renault с "липучками", чтобы колесо не перемещалось при маневрах. Конечно, оно “украло” немало места в 320-литровом отсеке, поэтому лучше его заменить ремкомплектом, а колесо оставить в гараже. На месте "запаски" – 43-литровый баллон для пропан-бутана. А заправочная горловина выведена в люк бензобака. Причем она такой формы, что не требует специального переходника, как на многих газовых установках других производителей. Газозаправочный "пистолет" с топливной колонки сразу подходит в это отверстие – очень удобно и невозможно потерять переходник.

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Самая популярная версия

Renault Sandero с ГБО предлагается в единственной комплектации – Life+. Это "средняя" версия, наиболее популярная среди покупателей этого авто, в том числе таксистов. Если же есть желание приобрести "Сандеро" с ГБО в другой комплектации или с мотором 0,9 л, его установят дилеры, причем стоимость не будет серьезно отличаться.

Такая комплектация внешне будет без противотуманок (их можно поставить за доплату), однако внешние зеркала имеют подогрев и электрорегулировку (опция за 625 грн). Среди систем безопасности – ABS, ESP, две подушки безопасности (боковые – за доплату), передние электростеклоподъемники и простенькая магнитола с двумя динамиками. Впрочем, она обеспечивает связь с телефоном через Bluetooth, AUX- и USB-выходы и управление под рулем (как во многих "французах"). В общем, все, что необходимо в бюджетной машине.

Пластик здесь хоть и жесткий, но приятный на вид, с элементами "под блестящий карбон". И сиденья с белой прострочкой выглядят вовсе не бюджетно, хотя долго сидеть на них не очень удобно. Второй ряд не очень просторный, но это хэтчбек длиной всего 4 метра! Втроем сидеть здесь тесновато, хотя для такси чаще берут седан Logan, где места пассажирам больше за счет длинной базы авто.

Бензин, газ и газ с бензином

Заводится автомобиль на бензине, но через несколько минут автоматически переходит на газ. Но не полностью! Бензин также подается в цилиндры, когда автомобиль интенсивно разгоняется. По информации Renault в Украине, в среднем доля потребления этих двух видов топлива составляет 88% (газа) к 12% (бензина). Однако если часто разгоняться интенсивно, процент потребления бензина будет расти.

Интересно, что во многих системах ГБО автомобиль переходит с газа на бензин после достижения двигателем более 4 тысяч оборотов в минуту. Однако у этого Renault так не происходит – никакого перехода с ощутимым толчком не происходит, поэтому машина продолжает работать на газо-бензиновой смеси.

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Конечно, если газ в баке заканчивается, то система самостоятельно переходит на бензин. Поэтому дальность движения на двух баках горючего здесь в полтора раза выше, чем на одном топливе – ведь к 50-литровому бензиновому баку добавляется еще литров 30-35 газа.

Существует одна особенность отслеживания расхода топлива на автомобилях с ГБО. Так как газ в баке расширяется, он всегда заполняет баллон. Поэтому чтобы узнать, сколько его там осталось, надо устанавливать специальный измеритель. Он достаточно дорогой, поэтому обычно его не ставят. А кнопка-индикатор в салоне показывает наличие пропан-бутана весьма приблизительно. Три индикатора могут гореть и при полупустом баке, а потом быстро уменьшиться до одного. Поэтому владельцы авто с ГБО следят за необходимостью заправиться по пробегу – после каждой заправки сбивают суточный одометр на ноль и примерно знают, сколько машина проходит на одном баке газа. Что касается количества бензина в баке, то при наличии ГБО он тоже может показывать ложные сведения, ведь электроника машины считает, что с пробегом уменьшается количество основного горючего. Поэтому на Renault с ГБО устанавливают специальный эмулятор, который отслеживает настоящий объем бензина.

В системах, которые устанавливают в гаражах или независимых мастерских, такой эмулятор обычно не ставят, поэтому показатели бензина в баке могут быть ложными – например, при достаточном уровне бензина может загореться "лампочка". Это "лечится" разве что доливанием горючего, которого в этот момент не нужно.

Интересно, что когда автомобиль применяет систему "Стоп-старт" (выключает двигатель на светофорах или тянучках после отпускания педали сцепления на нейтрали), то заводится он сразу на газу, без "бензинового" старта.

Сколько везет – так и едет

Немного грубоватый звук двигателя на разгоне напоминает дизельный. Это особенность большинства 3-цилиндровых моторов. А вот на высоких оборотах, примерно в 6 тысяч, двигатель переходит на фальцет – мол, не стоит меня так нагружать.

Несмотря на наличие гидроусилителя руля, вращать его трудновато. И остротой рулевое не радует – почти три оборота от ограничителя до ограничителя. Не очень легко и четко включаются и передачи 5-ступенчатой ​​"механики". Способность 73-сильного 3-цилиндровго двигателя к резвому разгону сильно зависит от нагрузки авто. Если в машине один водитель или пассажир с ним, "Сандеро" выглядит весьма динамичным. А вот если в салоне пятеро, и еще в багажнике есть вещи, машина становится ощутимо вялой. Хотя на горки можно выехать без переключений, если предварительно неплохо разогнаться.

Интересно, что динамика автомобиля на газе и бензине не отличается – согласно нашим измерениям с помощью прибора Dragy, разгон до 100 км/ч происходит за 15,11 секунд – даже на 5 десятых быстрее, чем на бензине. Не быстро, однако благодаря хорошей динамике на малых скоростях, автомобиль уверенно держится в городском потоке.

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На небольших ямах подвеска хорошо отрабатывает. Но "лежачие полицейские" проходит жестко, да еще и подскакивает. На высоких скоростях автомобиль хорошо идет по ровной дороге и легко держит дорогу даже на 130-140 км/ч. Однако если на дороге есть волнистые неровности, автомобиль ощутимо качает – сказывается короткая база.

Недостаток шумоизоляции ощущается при разгонах, когда в салон проникает стрекотание двигателя на разгонах. А вот на высоких скоростях звук ветра не мешает – автомобиль достаточно тихий, что свидетельствует о хорошей аэродинамике. Впрочем, никто не ждет от бюджетного авто комфорта лимузина.

Экономия и экономика

Расход горючего на Renault Sandero с ГБО составляет в среднем 9 литров на 100 км. Причем это не только газа, но "микса" газа с бензином. Поэтому можно считать, что авто тратит 8 литров газа и 1 литр – бензина. То есть на километр пути расходуется 1,1 грн. Если учесть, что "аппетит" Renault Sandero на чистом бензине составляет 7-8 л на 100 км, то на бензине километр обойдется в 1,7 грн. Таким образом, переплата за модель с ГБО в 29 тысяч грн и небольшое увеличение затрат на сервис окупится через 45 тысяч км.

Так что покупать такое авто с ГБО для тех, кто ездит по 10 тысяч км в год, невыгодно. Другое дело – если машину используют в такси, где такой пробег можно "накатать" за несколько месяцев. Неудивительно, что на дорогах украинских городов появилось такое огромное количество Renault Sandero и Logan в качестве такси. Высокая надежность автомобилей, простота конструкции, современный дизайн и комфорт вместе с возможностью существенно экономить на топливе делает выбор перевозчиков в этих автомобилях полностью оправданным.

Текст: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк.