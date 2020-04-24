Учитывая низкую цену пропан-бутана в Украине, такие авто оказываются действительно экономичными в эксплуатации.

Компания Renault в Украине объявила о старте продаж моделей Logan и Sandero с газобалонным оборудованием (ГБО). Модификации с ГБО доступны в салонах официальных дилеров с 1,0-литровым двигателем мощностью 73 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Life+.

Хэтчбек Sandero с ГБО стоит 325 200 грн, а Logan – 335 100 грн. Это на 25 700 грн дороже аналогичных комплектаций без ГБО.

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Газобаллонное оборудование устанавливается на эти модели Renault на мощностях компании “Автологистика” вблизи Киева. Комплектующие – от итальянского бренда BRC Gas Equipment, лидера рынка оборудования для автомобилей на природном и сжиженном нефтяном газе, который работает в сфере альтернативного топлива с 1972 года.

Другие бензиновые автомобили из модельного ряда Renault, которые продаются в украинской сети французского автопроизводителя, могут дооборудовать на газовое топливо официальные дилеры компании.

Как приобретенные с ГБО, так и переоборудованные автомобили сохраняют стандартную заводскую гарантию 3 года или 100 000 км пробега (зависит от того, что произойдет раньше). Кроме того, предоставляется гарантия от производителя ГБО – 3 года или 200 000 км пробега (зависит от того, что произойдет раньше).

Техническое обслуживание ГБО проходит одновременно с плановым ТО автомобиля у дилера. Автомобиль Renault с ГБО участвует в программах Renault Finance, стоимость Sandero или Logan в кредит в этом случае будет на 30 000 грн дешевле, чем за полную оплату сразу.

Напомним, сколько авто с ГБО ввезено в Украину.