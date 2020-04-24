Враховуючи низьку ціну пропан-бутану в Україні, такі авто виявляються дійсно економічними в експлутації.

Компанія Renault в Україні оголосила про старт продажів моделей Logan та Sandero з газобалонним обладнанням (ГБО). Модифікації з ГБО доступні в салонах офіційних дилерів з 1,0-літровим двигуном потужністю 73 к.с. та 5-ступеневою механічною коробкою передач у комплектації Life+.

Хетчбек Sandero з ГБО коштує 325 200 грн, а Logan – 335 100 грн. Це на 25 700 грн дорожче аналогічних комплектацій без ГБО.

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Газобалонне обладання встановлюється на ці моделі Renault на потужностях компанії “Автологістика” поблизу Києва. Комплектуючі – від італійського бренду BRC Gas Equipment, лідера ринку устаткування для автомобілів на природньому та зрідженому нафтовому газі, що працює у сфері альтернативного пального з 1972 року.

Інші бензинові автомобілі з модельного ряду Renault, які продаються в українській мережі французького автовиробника, можуть дообладнати на газове пальне офіційні дилери компанії.

Як придбані з ГБО, так і переобладнані автомобілі зберігають стандартну заводську гарантію 3 роки або 100 000 км пробігу (залежить від того, що відбудеться раніше). Окрім того, надається гарантія від виробника ГБО – 3 роки або 200 000 км пробігу (залежить від того, що відбудеться раніше).

Технічне обслуговування ГБО проходить водночас з плановим ТО автомобіля у дилера. Автомобіль Renault з ГБО бере участь у програмах Renault Finance, вартість Sandero чи Logan в кредит в цьому випадку буде на 30 000 грн дешевше, аніж за повну оплату одразу.

Нагадаємо, скільки авто з ГБО ввезено в Україну.