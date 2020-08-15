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Це один з найдешевших нових автомобілів на ринку. А зі встановленим ГБО він ще й намагається встановити рекорд з економічної експлуатації. Чи вдається це Sandero?

Renault Sandero представлений на українському ринку з трьома видами двигунів – двох бензинових (0,9 та 1,0 л) й 1,5-літровим дизелем. Віднедавна в прайс-листах Renault в Україні з'явився ще й варіант з ГБО – на базі літрового бензинового двигуна.

Заводське чи ні?

Це не зовсім "заводське ГБО" – комплект для роботи на газовому пальному встановлюють не на заводі-виробнику автомобіля в Румунії, а в Україні. Підприємство "Автологістика" неподалік столиці займається переобладнанням вантажних автомобілів, передпродажною підготовкою легкових та встановленням ГБО на дві моделі Renault – Logan та Sandero. Вони використовують комплектуючі BRC, які розроблені італійським виробником спільно з Renault. Окрім того, узгоджена схема їх встановлення, а програмне забезпечення для системи живлення на газу оптимізоване для збереження двигуна та зменшення витрати пального.

Також встановлюються газові фільтри, які здатні "виходити" між техобслуговуванням по 15 тисяч км (в інших системах їх змінюють через 10 тисяч км) – саме стільки, як і інтервал для ТО з бензиновим двигуном. Це зроблено для того, щоб власник приїздив на обслуговування одразу усіх систем автомобіля, включно з ГБО.

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На ці авто надається така ж гарантія у 3 роки чи 100 тис км, як і на інші нові Renault. Здавалось би, переваги очевидні. Однак існує і недолік – якщо встановити ГБО на Renault Sandero чи Logan з аналогічним двигуном в іншому місці, воно обійдеться майже вдвічі дешевше – у 15 тисяч гривень замість 29 000 грн. при купівлі "готового" з ГБО. Однак в цьому випадку гарантія на двигун підтримуватись не буде.

До того ж невідомо, як "в гаражах" налаштують програмне забезпечення. Ще одна особливість ГБО з салону Renault – до автомобіля видається документація (сертифікат), яка забезпечить можливість вписати в техпаспорт переобладнання ГБО. А от при встановленні ГБО в інших компаніях такий сертифікат коштує ще 2,5 – 3 тисячі гривень.

Ну і найголовніше – допуски Renault гарантують, що ГБО встановлене якісно, з використанням оригінальних комплектуючих, а електроніка працює злагоджено з іншими системами автомобіля. Та й безпека використання гарантована.

Зміни непомітні

Тестовий Renault Sandero з ГБО нічим не відрізняється від звичайного хетчбека. Зміни можна помітити лише під капотом, в лючку бензобака, багажнику та в салоні. Але про все по черзі.

Під капотом у "газового" Renault Sandero – "літровий" атмосферний двигун на 73 к.с. Окрім систем живлення бензином, в ньому стоять газовий редуктор, фільтри та три газові форсунки – адже мотор трициліндровий! Всі елементи італійського бренду BRC. В салоні – кнопка-індикатор BRC, яка приблизно показує наявність газу в баку, а також можливість примусового переходу на газ чи бензин.

В багажнику – запасне колесо, вдягнуте в фірмовий чохол Renault з "липучками", щоб колесо не переміщалось при маневрах. Звичайно, воно забрало немало місця в 320-літровому відсіку, тож краще його замінити ремкомплектом, а колесо залишити в гаражі. На місці "запаски" – 43-літровий балон для пропан-бутану. А заправна горловина виведена в лючок бензобаку. Причому вона такої форми, що не потребує спеціального перехідника, як на багатьох газових установках інших виробників. Газозаправний "пістолет" з паливної колонки одразу підходить в цей отвір – дуже зручно і неможливо загубити перехідник.

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Найпопулярніша версія

Renault Sandero зі встановленим ГБО пропонується в єдиній комплектації – Life+. Це "середня" версія, найбільш популярна серед покупців цього авто, в тому числі таксистів. Якщо ж є бажання придбати "Сандеро" з ГБО в іншій комплектації чи з двигуном об’ємом 0,9 л, його встановлять дилери, причому вартість не буде суттєво відрізнятись.

Така комплектація зовні буде без протитуманок (їх можна поставити за доплату), однак зовнішні дзеркала мають підігрів та електрорегулювання (опція за 625 грн). Серед систем безпеки – ABS, ESP, дві подушки безпеки (бокові – за доплату), передні електросклопідйомники та простенька магнітола з двома динаміками. Втім, вона забезпечує зв'язок з телефоном через Bluetooth, AUX- та USB-виходи і керування під кермом (як у багатьох "французів"). Загалом, все, що необхідно в бюджетній машині.

Пластик тут хоч і твердий, але приємний на вигляд, з елементами "під блискучий карбон". Та й сидіння з білим простроченням виглядають зовсім не бюджетно, хоча довго сидіти на них не дуже зручно. Другий ряд не дуже просторий, але ж це хетчбек довжиною всього 4 метри! На недалеких поїздках сидіти тут не тісно, хоча для таксі частіше беруть седан Logan, де місця пасажирам більше за рахунок довшої бази авто.

Бензин, газ і газ з бензином

Заводиться автомобіль на бензині, але через кілька хвилин автоматично переходить на газ. Однак не повністю! Бензин також подається в циліндри, коли автомобіль інтенсивно розганяється. За інформацією Renault в Україні, в середньому доля споживання цих двох видів пального становить 88% (газу) до 12% (бензину). Однак якщо часто розганятися інтенсивно, відсоток споживання бензину зростатиме. Цікаво, що в багатьох системах ГБО автомобіль переходить з газу на бензин після досягнення двигуном більше 4000 обертів на хвилину. Однак в цього Renault так не стається – ніякого переходу з відчутним поштовхом не відбувається, тож машина продовжує працювати на газо-бензиновій суміші.

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Певна річ, якщо газ в баку закінчується, то система самостійно переходить на бензин. Тому дальність руху на двох баках пального тут в півтори рази вища, ніж на одному пальному – адже до 50-літрового бензинового баку додається ще літрів 30-35 газу.

Існує одна особливість відслідковування витрати пального на автомобілях з ГБО. Через те, що газ в баку розширюється, він завжди заповнює балон. Тому щоб дізнатись, скільки його там залишилось, треба встановлювати спеціальний вимірювач. Він досить дорогий, тому зазвичай його не ставлять. А кнопка-індикатор в салоні показує наявність пропан-бутану досить приблизно. Три індикатори можуть горіти і при напівпорожньому баку, а потім швидко зменшитись до одного. Тому власники авто з ГБО слідкують за необхідністю заправитись за пробігом – після кожної заправки збивають добовий одометр на нуль і приблизно знають, скільки машина проходить на одному бакові газу. Щодо кількості бензину в бакові, то при наявності ГБО він теж може показувати неправдиві відомості, адже електроніка машини вважає, що з пробігом зменшується кількість основного пального. Тому на Renault з ГБО встановлюють спеціальний емулятор, який відслідковує справжній об'єм бензину.

В системах, які встановлюють в гаражах чи незалежних майстернях, такий емулятор зазвичай не ставлять, тож показники бензину в баку можуть бути неправдивими – наприклад, при достатньому рівню бензину може загорітись "лампочка". Це "лікується" хіба що доливанням пального, яке в цей момент не потрібно.

Цікаво, що коли автомобіль застосовує систему "Стоп-старт" (вимикає двигун на світлофорах чи тягнучках після відпускання педалі зчеплення на нейтралі), то заводиться він одразу на газу, без "бензинового" старту.

Скільки везе – так і їде

Трохи грубуватий звук двигуна на розгоні нагадує дизельний. Це особливість більшості 3-циліндрових моторів. А от на найвищих обертах, десь під 6000, двигун переходить на фальцет – мовляв, не варто мене так навантажувати.

Незважаючи на наявність гідропідсилювача керма, обертати його важко. Та й гостротою рульове не радує – майже три оберти від обмежувача до обмежувача. Не дуже легко й чітко вмикаються і передачі 5-ступеневої "механіки". Здатність 72-сильного 3-циліндровго двигуна до жвавого розгону дуже залежить від навантаження авто. Якщо в машині один водій чи пасажир з ним, "Сандеро" видається досить динамічним. А от якщо в салоні п'ятеро, та ще й в багажнику є речі, машина стає відчутно млявою. Хоча на гірки можна виїхати без перемикань, якщо попередньо непогано розігнатись.

Цікаво, що динаміка автомобіля на газі та бензині не відрізняється – згідно наших вимірів за допомогою приладу Dragy, розгін до 100 км/год відбувається за 15,11 секунд – навіть на 5 десятих швидше, ніж на бензині. Не швидко, однак завдяки непоганій динаміці на малих швидкостях, автомобіль впевнено тримається у міському потоці.

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На невеликих ямах підвіска добре відпрацьовує. Але "лежачі поліцейські" проходить різко, та ще й підскакує. На високих швидкостях авто добре йде по рівній дорозі і легко тримає дорогу навіть на 130-140 км/год. Однак якщо дорога має хвилясті нерівності, автомобіль відчутно колихає – дається взнаки коротка база.

Нестача шумоізоляції відчувається при розгонах, коли в салон проникає стрекотіння двигуна на розгонах. А от на високих швидкостіх звук вітру не заважає – автомобіль досить тихий, що свідчить про непогану аеродинаміку. Втім, ніхто не чекає від бюджетного авто комфорту лімузину.

Економія і економіка

Витрата пального на Renault Sandero з ГБО становить в середньому 9 літрів на 100 км. Причому це не лише газу, а "міксу" газу з бензином. Тож можна вважати, що авто витрачає 8 літрів газу та 1 літр – бензину. Тобто на кілометр шляху витрачається 1,1 грн. Якщо врахувати, що "апетит" Renault Sandero на чистому бензині становить 7-8 л на 100 км, то на бензині кілометр обійдеться у 1,7 грн. Таким чином, переплата за модель з ГБО у 29 000 грн та невелике збільшення витрат на обслуговування окупиться через 45 000 км.

Отже купувати таке авто з ГБО для тих, хто їздить по 10 тисяч км в рік, невигідно. Інша річ – якщо машину використовують в таксі, де такий пробіг можна "накатати" за кілька місяців. Не дивно, що на дорогах українських міст з'явилась така величезна кількість Renault Sandero та Logan в якості таксі. Висока надійність автомобілів, простота конструкції, сучасний дизайн та комфорт разом з можливістю суттєво економити на пальному робить вибір перевізників в цих автомобілях повністю виправданим.

Текст: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк.