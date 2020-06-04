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Я частенько змінюю тестові машини. Тож через оформлення документів не завжди є час розібратись у деталях конкретного екземпляру. Тому деколи починаєш замислюватись про мотор під капотом у тестової машини, коли долаєш перші кілометри від автосалону.

Саме так сталося, коли я вперше сів за кермо Renault Kadjar. Про дизель я здогадався одразу, однак подумав, що в нього літри два об'єму. Але ні – так добряче тягнув невеличкий 1,5-літровий мотор.

Всього 1,5 літри

Ймовірно, цей дизель з індексом dCi 110, що натякає на кількість кінських сил, став одним з наймасовіших моторів французської марки. Його можна зустріти і на легкових Megane, і на кросоверах Duster, і на комерційних моделях. Справді універсальний двигун, та ще й дуже надійний. З одного боку, у нього відносно скромний об’єм в півтора літра, з іншого – наділений дуже серйозною тягою в 250 Нм (а версія з механічною КПП навіть 260 Нм).

В результаті тягне дизель дуже пристойно, він еластичний і дозволяє легко вистрибувати на обгони навіть в рамках однієї передачі. Втім, максимальну тягу він демонструє на доволі вузькому діапазоні обертального моменту, тому роботизованій КПП з подвійним зчепленням на 6 передач доводиться часто перемикатися. Зрештою, не варто крутити мотор до високих обертів. Але й на нарікати не доводиться. “Сотню” такий Renault Kadjar набирає за 12 секунд і хоча це на секунду повільніше, ніж на бензині 1,2 л, але субєктивно здається, що різниці немає. Хоча помічаєш, що дизель значно гучніший, але це відчувається в основному коли мотор не прогрітий.

Дизель оснащують або ж механічною КПП на 6 швидкостей, або ж автоматизованою коробкою з такою ж кількістю передач. І незважаючи на те, що у “механіки” більше тяги (не 250, а 260 Нм) вона програє в розгоні до сотні 0,2 с, але натомість виграє в економічності, спалюючи на 200 грамів пального менше.

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Півторалітрова дизельна версія потужністю 110 сил відрізняється тим, що її трансмісія обережно рушає, зберігаючи зчеплення. І ось тут стає зрозуміло, що навіть незважаючи на значний прогрес бензинових технологій зі зменшення робочих об’ємів і покращення економічності, до скромних апетитів дизеля бензиновику дуже далеко. Він все ще поступається дизелю, який на трасі примудряється спалювати 4,3 літри і в середньому виходити на цифру трохи більше 5 літрів на сотню кілометрів. Та найголовніше, коли в дизелі починаєш їхати швидко, в нього немає сходинкоподібного зростання витрати пального, яка зазвичай є у бензиновиків.

Більше подробиць про модель – за посиланням

Головна зброя

Вже перші кілометри за кермом Kadjar нагадали мені, що головна зброя цього кросовера - це комфорт. М’яка підвіска приємно ковтає кілометри українських доріг і майже не сприймає дорожні хвилі чи дефекти асфальту. Хоча великі ямки ходова сприймає все ж не так комфортно, як хотілося би. Для розбитих доріг я би радив обирати модель з найменшим розміром колісних дисків, взуті в шини 215/65 R16. Але вони доступні лише для найпростішої версії Life, до того ж це прості сталеві диски. Наш кросовер мав трохи більші колеса на легкосплавних дисках 215/60 R17, але й вони здаються зовсім невеличкими на фоні топового “взуття” 225/45 R19, яке в якості опції пропонується для Intense і серійно йде для Black Edition.

В Kadjar ти розумієш, що кросоверу не варто гнатися за спортивним характером. Так, його кузов нахиляється у віражах, а в трансмісії немає спортивного режиму, окрім ручного вибору передач. Але в такому авто можна легко долати великі відстані і не втомлюватися. Якщо, звичайно, не зловживати швидкістю, на якій в салон починає просочуватися шум від дороги і коліс. Так, частково це можна "списати" на зимові шини, які апріорі гучніші за "літо". Натомість варто трохи гучніше зробити першокласну опційну (19 272 грн) аудіосистему Bose на 9 динаміків.

Взагалі, тестовий “Каджар” кольору “Червоний вогонь” у виконанні Intense щедро оснащено. В нього є система автоматичного перемикання світлодіодних фар, мультимедійна система R-Link2 з екраном на 7 дюймів, яка підтримує Android Auto та Apple CarPlay (за умови наявності додатку у смарфонах). У кросовера встановлено панорамний скляний дах (щоправда, це опція за 17 812 грн), який ніби наповнює просторий салон повітрям, шикарні крісла із комбінованою оббивкою з тканини й екошкіри та регулюванням довжини подушки для підтримки ніг.

"Каджар" за доплату в 6 тис. грн. оснащується системою автоматичного паркування. Серед опцій є навіть можливість замовити розширену гарантію на 4 роки та 150 тисяч км за 21 725 грн. В нього просторий задній ряд і об’ємний багажник на 472 л., щоправда поріг розташований зависоко і не дуже зручно піднімати важкі речі, аби завантажити їх.

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Що обрати

Українцям "Каджар" пропонують з переднім приводом. Але це не означає, що наш SUV боїться поганих доріг. У нього кліренс 20 см – це дозволяє йому непогано почуватися за межами асфальту. А якщо захочеться форсувати складні ділянки дороги, можна скористатися допомогою системи Extended Grip, шайба керування якою знаходиться на центральному тунелі – вона фактично пропонує різні програми контролю тяги передніх коліс.

Незважаючи на те, що в українському прайс-листі бензинові виконання трохи дешевші за дизельні, саме останні користуються серед українців більшою популярністю. Але незалежно від обраного мотору за свої гроші Kadjar пропонує багатий перелік обладнання і спеціальні умови кредитування "Renault Бонус", завдяки якому машини в кредит виявляються дешевшими, аніж за повну вартість.

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Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков