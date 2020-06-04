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Я часто меняю тестовые машины. Поэтому из-за оформления документов не всегда есть время разобраться в деталях конкретного экземпляра. Порой начинаешь задумываться о моторе под капотом у тестовой машины, когда преодолеваешь первые километры от автосалона.

Именно так произошло, когда я впервые сел за руль Renault Kadjar. О дизеле я догадался сразу, однако подумал, что у него литра два объема. Но нет – так сильно тянул небольшой 1,5-литровый мотор.

Всего 1,5 литра

Вероятно, этот дизель с индексом dCi 110, намекающий на количество лошадиных сил, стал одним из самых массовых моторов французской марки. Его можно встретить и на легковых Megane, и на кроссоверах Duster, и на коммерческих моделях. Действительно универсальный двигатель, да еще и очень надежный. С одной стороны, у него относительно скромный объем в полтора литра, с другой – очень серьезная тяга в 250 Нм (а версия с механической КПП даже 260 Нм).

В результате тянет дизель очень прилично, он эластичен и позволяет легко “выпрыгивать” на обгоны даже в рамках одной передачи. Впрочем, максимальную тягу он демонстрирует в довольно узком диапазоне крутящего момента, поэтому роботизированной КПП с двойным сцеплением на 6 передач приходится часто переключаться. Наконец, не стоит крутить мотор до высоких оборотов. Но и жаловаться не приходится. “Сотню” такой Renault Kadjar набирает за 12 секунд, и хотя это на секунду медленнее, чем на бензине 1,2 л, но субъективно кажется, что разницы нет. Хотя замечаешь, что дизель значительно громче, но это чувствуется в основном, когда мотор не прогрет.

Дизель оснащают или механической КПП на 6 скоростей, или автоматизированной коробкой с таким же количеством передач. И несмотря на то, что у “механики” больше тяги (не 250, а 260 Нм) она проигрывает в разгоне до сотни 0,2 с, но зато выигрывает в экономичности, сжигая на 200 граммов горючего меньше.

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Полторалитровая дизельная версия мощностью 110 сил отличается тем, что ее трансмиссия осторожно трогается, сохраняя сцепление. И вот здесь становится понятно, что даже несмотря на значительный прогресс бензиновых технологий по уменьшению рабочих объемов и улучшению экономичности, до скромных аппетитов дизеля бензиновику очень далеко. Он все еще уступает дизелю, который на трассе умудряется сжигать 4,3 литра и в среднем выходить на цифру не более 5 литров на сотню километров. Но самое главное, когда в дизеле начинаешь ехать быстро, у него нет ступенеобразного скачка расхода топлива, которая обычно есть у бензиновикив.

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Главное оружие

Уже первые километры за рулем Kadjar напомнили мне, что главное оружие этого кроссовера – это комфорт. Мягкая подвеска приятно глотает километры украинских дорог и почти не воспринимает дорожные волны или дефекты асфальта. Хотя большие ямки ходовая воспринимает все не так комфортно, как хотелось бы. Для разбитых дорог я бы советовал выбирать модель с наименьшим размером колесных дисков, обутые в шины 215/65 R16. Но они доступны только для простейшей версии Life, к тому же это простые стальные диски. Наш кроссовер имел чуть большие колеса на легкосплавных дисках 215/60 R17, но и они кажутся совсем небольшими на фоне топовой "обуви" 225/45 R19, которая в качестве опции предлагается для Intense и серийно идет для Black Edition.

В Kadjar ты понимаешь, что кроссоверу не стоит гнаться за спортивным характером. Да, его кузов наклоняется в виражах, а в трансмиссии нет спортивного режима, кроме ручного выбора передач. Но в таком авто можно легко преодолевать большие расстояния и не уставать. Если, конечно, не злоупотреблять скоростью, на которой в салон начинает проникать шум от дороги и колес. Да, частично это можно "списать" на зимние шины, которые априори более громкие чем "лето". Зато стоит немного громче сделать первоклассную опционную (19,6 тыс. грн) аудиосистему Bose на 9 динамиков.

Вообще, тестовый "Каджар" цвета "Красный огонь" в исполнении Intense щедро оснащен. У него есть система автоматического переключения светодиодных фар, мультимедийная система R-Link2 с экраном на 7 дюймов, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay (при наличии приложения в смарфонах). У кроссовера установлена панорамная стеклянная крыша (правда, это опция за 18,1 тыс грн), которая как бы наполняет просторный салон воздухом, шикарные кресла с комбинированной обивкой из ткани и экокожи и регулировкой длины подушки для поддержки ног.

"Каджар" за доплату в 6,1 тыс. грн. оснащается системой автоматической парковки. Среди опций есть даже возможность заказать расширенную гарантию на 4 года и 150 000 км за 22,1 тыс. грн. У него просторный задний ряд и объемный багажник на 472 л., правда, порог расположен высоковато и не очень удобно поднимать тяжести, чтобы загрузить их.

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Что выбрать

Украинский "Каджар" предлагают с передним приводом. Но это не значит, что наш SUV боится плохих дорог. У него клиренс 20 см – это позволяет ему неплохо чувствовать себя вне асфальта. А если захочется форсировать сложные участки дороги, можно воспользоваться помощью системы Extended Grip, шайба управления которой находится на центральном тоннеле – она ​​фактически предлагает различные программы контроля тяги передних колес.

Несмотря на то, что в украинском прайс-листе бензиновое выполнение немного дешевле дизельного, именно последнее пользуются среди украинцев большей популярностью. Но независимо от выбранного мотора за свои деньги Kadjar предлагает богатый перечень оборудования и специальные условия кредитования "Renault Бонус", благодаря которому машины в кредит оказываются дешевле, чем за полную стоимость.

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Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков