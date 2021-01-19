Здавалось би, відповідь очевидна: таке авто не потребує ремонту, а значить його треба брати! Але не все так однозначно…

Американські автомобільні аукціони Copart та IAAI торгують різноманітними транспортними засобами. Як правило, це автомобілі, які страхові компанії реалізовують після нещасних випадків (ДТП, пожежа, втоплення, крадіжка), за які вони виплатили відшкодування. Також продавцями можуть виступати лізингові та прокатні компанії та звичайні американські автодилери.

Історично склалося, що на аукціоні Manheim продають цілі автомобілі з пробігом, а на Copart та IAAI – пошкоджені. Але на цих аукціонах трапляються і цілі автомобілі. В графі “пошкодження” у них може бути Normal Wear (тобто нормальний стан), Minor Dents/Scratchers (невеликі пошкодження) або Mechanical (механічне пошкодження, кузов цілий). Також майже цілими можуть бути втоплені машини (Water/Flood), деколи – після крадіжки (Theft) чи граду (Hail).

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"Автомобіль з мінімальними пошкодженнями зазавичай продається на аукціоні дорожче, ніж з видимими. Але при цьому ремонт не вимагає великих вкладень та за часом буде недовгим, - говорить керівник компанії Carsfromwest Дмитро Буряк. – Тож купівля автомобіля все одно виявиться економічно доцільною, а продати його потім можна буде дорожче і простіше, ніж машину після серйозних пошкоджень".

Ці автомобілі можуть мати й справді невеликі пошкодження, але може бути й навпаки – приховані пошкодження вилиються в дуже значні суми ремонту. А дізнаєтесь про них лише після того, як машина прибуде в Україну. Детально дослідити всі приховані пошкодження на території аукціону в США майже неможливо. Так, можна замовити огляд автомобіля, однак він коштує достатньо дорого, забирає певний час та не завжди проявляє приховані пошкодження. Наприклад, двигун може заводитись, але його стан може бути таким, що він потребує капітального ремонту.

"При купівлі цілого авто або з пошкодженням "Механічне" я завжди закладаю в кінцеву вартість автомобіля заміну чи капремонт двигуна. Вони є на "розборках" в достатній кількості в Україні", - говорить менеджер з продажу компанії з привозу авто зі США.

Інший продавець, який кілька років надає послуги з купівлі автомобілів у США, говорить про цілу систему обману страхових компаній, яка налагоджена в США серед деяких клієнтів. Якщо на СТО виявили серйозну проблему двигуна чи коробки, яка не може бути покрита гарантією, то клієнт вирішує позбутися автомобіля. Для цього власник влаштовує підставний страховий випадок. Наприклад, розбиває вікна, розмальовує балончиком кузов та залишає в салоні "пахучі" предмети в салоні. Саме з такими пошкодженнями машину забирає страхова компанія та виставляє на продаж на аукціоні. Тому не завжди видимі пошкодження можуть бути реальними.

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Існують також так звані "коти в мішку". Це коли машина була дуже серйозно пошкоджена в аварії, а її зібрали лише зовні та пофарбували з балончика, щоб вона добре виглядала на фото. Такі махінації трапляються з дорогими авто преміум-марок, наприклад BMW чи Mercedes-Benz. Тому перед купівлею автомобіля на аукціоні в США треба зважити усі "за" та "проти".

Під час вибору авто на аукціонах США на підмогу приходять експерти. "Щоб вирішити, чи варто брати автомобіль на аукціоні в США, треба ретельно вивчити його історію: походження, чи були раніше ДТП, інші критерії – говорить Дмитро Буряк. – Неперевірені авто не варто торгувати. Окрім того, важливо правильно зробити оцінку майбутнього ремонту. Наші експерти з підбору іноді витрачають по кілька годин для того, щоб зрозуміти і оцінити, скільки буде коштувати ремонт конкретного автомобіля та його кінцева вартість".

Таким чином, зовні цілий автомобіль на аукціонах Copart та IAAI можна купувати лише після ретельної перевірки, до того ж бажано закладати на його ремонт додаткову суму задля точного прогнозування фінальної вартості.