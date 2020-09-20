Повний ремонт двигуна – недешева процедура, половину вартості якої складає робота майстра-моториста. Між тим, у випадку із нескладними агрегатами минулих поколінь цілком можливо зробити "капіталку" самотужки. Чи варто братися за це?

Звісно, говорячи про капремонт своїми руками, ми маємо на увазі автомобілістів із стійкими слюсарними навичками і досвідом самостійного обслуговування машини. Також знадобиться як мінімум одна книжка – керівництво з ремонту двигуна саме вашої моделі і бажано – каталог деталей з більш-менш якісними малюнками.

Якщо братися за капремонт власними силами, доведеться виконати купу супроводжувальних робіт: демонтаж мотора, миття, поїздки на шліфування, примірка запчастин тощо

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Обов’язковим також буде окреме місце для роботи, тобто гараж чи підсобне приміщення із слюсарним обладнанням. Якщо ці умови будуть задоволені, можна розвивати цю тему далі.

Капітальний ремонт двигуна складається з кількох видів робіт:

Розбирання та дефектування Підбір запчастин Механічні роботи – хонінгування циліндрів, шліфування шийок валів, підгонка втулок тощо. Складання Запуск та обкатування.

Тобто при “перебиранні” будь-якого двигуна велика частина роботи являє собою просту, некваліфіковану працю – розбирання, транспортування (часом у сторонні майстерні) на механічну обробку, підбір запчастин за каталогом. Тобто ці операції насправді можуть бути виконані самостійно.

Підбір запчастин – важлива частина капремонту двигуна. Для правильного підбору потрібен певний досвід.

Здавалося б, що і складання більшості моделей моторів теж цілком в силах досвідченому автомобілісту із стійкими слюсарними навичками і доброю літературою під рікою. Але тут уже можуть виникати деякі тонкощі і дрібниці (неправильна посадка “на гарячу”, запресовування із відхилення, порушеннями моментів затягування), які, накладаючись, можуть привести до браку у роботі.

Непроста операція також – дефектування, коли треба із точністю до мікрону обміряти певні поверхні і визначити вплив їхнього зносу на роботу мотора. Тут потрібно мати і точний інструмент, і навички користування ним, і власне, треба знати, де і що на конкретному двигуні вимірювати.

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Та й цілком самому зробити капремонт навряд чи вийде, адже майже обов’язково будуть роботи, пов’язані із обробкою поверхні деталей на верстатах – а це і гроші, і час, і клопіт із логістикою. При цьому в досвідченого моториста можуть бути або власні верстати, або партнерська угода із майстернею з верстатним парком – а це, як правило, впливає на ціну обробки в бік зниження.

Разом з розбиранням двигуна проводиться обмірювання деталей, що зношуються у першу чергу, і визначається перелік необхідних запчастин і робіт

Поради мотористу-аматору

І тим не менш, якщо у вас руки ростуть із правильного місця, є гараж і купа вільного часу, цілком можливо “відкапіталити” двигун своїми силами. Візьміть до уваги поради від наших досвідчених аматорів-мотористів

Підготуйтеся теоретично. Знайдіть книжку з рекомендаціями з розбирання і складання вашої моделі двигуна. Вона може коштувати дорого, тож врахуйте і цей момент при прийнятті рішення щодо самостійного ремонту

Слюсарні навички . Освіжить свої знання і навички щодо виконання слюсарних операцій – наприклад, роботи зі шпильками, правильного затягування різьб, механічної підгонки деталей райбером, посадки деталей із великим або мінімальним натягом, з температурними допусками тощо

Інструмент. Набір ключів і особливих пристроїв має бути готовий заздалегідь, вони повинні бути незношеними. Врахуйте, що ремонту для певних моделей двигуна бувають потрібні спеціальні інструменти, їхнє придбання теж може обійтися в копієчку.

Консультант. Дуже добре було б заручитися підтримкою професійного моториста, який (нехай за певну платню) буде консультувати вас в найбільш відповідальні моменти: під час дефектування, при складанні мотора, перед закриттям кришок, при першому запуску.

Для більшої віри у свій успіх варто на різних етапах ремонту запрошувати для консультацій досвідченого моториста

Рекомендація Авто24

Ретельно порахуйте усі витрати, які чекають на вас при самостійній роботі – придбання літератури, додаткового інструменту, транспортування на мехобробку, її оплата та інше. Тут багато що залежить від місцевих цін та пропозиції на ринку послуг, але може статися, що різниця між ремонтом у майстра і своїми силами виявиться мінімальною. А на боці професіоналів, як не крути – якщо не 100% гарантія якості, то як мінімум більша ймовірність успіху.

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