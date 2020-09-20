Капитальный ремонт двигателя – недешевая процедура, половину стоимости которой составляет работа мастера-моториста. Между тем, в случае с несложными агрегатами прошлых поколений вполне возможно сделать "капиталку" самостоятельно. Стоит ли браться за это?

Конечно, говоря о капремонте своими руками, мы имеем в виду автомобилистов с устойчивыми слесарными навыками и опытом самостоятельного обслуживания машины. Также понадобится как минимум одна книга – руководство по ремонту двигателя именно вашей модели и желательно – каталог деталей с более или менее качественными рисунками.

Если браться за капремонт своими силами, придется выполнить кучу сопроводительных работ: демонтаж мотора, мытье, поездки на шлифовку, примерка запчастей и т.д.

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Обязательным также будет отдельное место для работы, будь то гараж или подсобное помещение с слесарным оборудованием. Если эти условия будут удовлетворены, можно развивать эту тему дальше.

Капитальный ремонт двигателя состоит из нескольких видов работ:

Разборка и дефектирование; Подбор запчастей; Механические работы – хонингование цилиндров, шлифовка шеек валов, подгонка втулок и тому подобное; Сборка; Запуск и обкатка.

То есть при "переборке" любого двигателя значительная часть работы представляет собой простой, неквалифицированный труд – разборка, транспортировка на механическую обработку, подбор запчастей по каталогу. То есть эти операции на самом деле могут быть выполнены самостоятельно.

Подбор запчастей – важная часть капремонта двигателя. Для правильного подбора нужен определенный опыт.

Казалось бы, что и сборка большинства моделей моторов тоже вполне по силам опытному автомобилисту с устойчивыми слесарными навыками и хорошей литературой под рукой. Но здесь уже могут возникать некоторые тонкости и мелочи (неправильная посадка "на горячую", запрессовка с нарушениями, отклонения моментов затяжки), которые, накладываясь, могут привести к браку в работе.

Непростая операция также – дефектирование, когда надо с точностью до микрона обмерить определенные поверхности и определить влияние их износа на работу мотора. Здесь нужно иметь и точный инструмент, и навыки его использования, и собственно, надо знать, где и что на конкретном двигателе измерять.

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И полностью самому сделать капремонт вряд ли получится, ведь почти обязательно будут нужны работы, связанные с обработкой поверхности деталей на станках – а это и деньги, и время, и проблемы с логистикой. При этом у опытного моториста могут быть либо собственные станки, либо партнерское соглашение с мастерской со станочным парком – а это как правило влияет на цену обработки в сторону понижения.

Вместе с разборкой двигателя делают обмер деталей, которые изнашиваются в первую очередь, и определяется перечень необходимых запчастей и работ

Советы мотористу-любителю

И тем не менее, если у вас руки растут из правильного места, есть гараж и много свободного времени, вполне возможно "откапитались" двигатель своими силами. Примите во внимание советы от наших опытных любителей-мотористов

Подготовьтесь теоретически. Найдите книгу с рекомендациями по разборке и сборке вашей модели двигателя. Она может стоить дорого, поэтому учтите и этот момент при принятии решения относительно самостоятельного ремонта Слесарные навыки. Освежите свои знания и навыки по выполнению слесарных операций – например, работы со шпильками, правильному затягиванию резьбы, подгонки деталей райбером, посадки деталей с большим или минимальным натягом, с температурными допусками и т.д. Инструмент. Набор ключей и особых устройств должен быть готов заранее, и они должны быть неизношенными. Учтите, что для ремонта определенных моделей двигателя бывают нужны специальные инструменты, и их приобретение тоже может обойтись в копеечку. Консультант. Очень хорошо было бы заручиться поддержкой профессионального моториста, который (пусть за определенную плату) будет консультировать вас в наиболее ответственные моменты: во время дефектирования, при сборке мотора, перед закрытием крышек, при первом запуске.

Ради большей веры в свой успех стоит на разных этапах ремонта приглашать для консультаций опытного моториста

Рекомендация Авто24

Тщательно посчитайте все расходы, которые ждут вас при самостоятельной работе – приобретение литературы, дополнительного инструмента, транспортировки на мехобработку, ее оплата и прочее. Здесь многое зависит от местных цен и предложения на рынке услуг, но может случиться, что разница между ремонтом у мастера и ремонтом своими силами окажется минимальной. А на стороне профессионалов, как ни крути – если не 100% гарантия качества, то как минимум большая вероятность успеха.

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