Турбонаддув сьогодні – не обов`язково атрибут спорткара. Але власники сімейних автомобілів часто побоюються наддувних двигунів. Даремно чи ні?

Будь-який двигун внутрішнього згоряння споживає повітря і пальне, і чим більше він цих інгридієнтів “з’їсть”, тим більше потужності віддасть на колеса. Атмосферний мотор втягує повітря до своїх камер згоряння самостійно, адже поршні працюють в циліндрах як насос.

Принципова схема турбонаддува проста, але в конструкції використовуються продукти високих технологій: жаростійкі сталі, “масляні” підшипники та спеціальні мастила

Щоб при тих же розмірах двигуна збільшити його віддачу, придумали подавати в нього повітря під тиском – компресором. Який приводиться або від колінвала (механічний привод), або від турбіни, яка в свою чергу приводиться від вихлопних газів, що під тиском виходять з циліндрів.

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Турбокомпресори мають більше поширення, ніж компресори з механічним приводом, їх називають турбонаддувом або просто турбіною. Сьогодні автомобільні дизелі взагалі не випускаються без турбонаддуву, а наддувні бензинові мотори можна побачити під капотом навіть малолітражок найкомпактнішого класу.

Переваги і недоліки турбонаддуву

Плюси Більші потужність та крутний момент без суттєвого збільшення маси двигуна та машини

Більша ефективність роботи двигуна (менша витрата пального)

Можливість зекономити на податках (якщо ставка прив`язана до об`єму двигуна) Мінуси Менша надійність двигуна

Більш дорогий ремонт

Вимогливість до якості мастила

Потреба у спеціалізованому сервісі

Нелінійний приріст тяги (турбояма) у багатьох моделей

Турбо-особливості

Нинішні конструктори оснащують бензинові двигуни турбонаддувом з двох причин. По-перше, це як і раніше, прагнення наділити автомобіль видатними характеристиками з точки зору динаміки – і це стосується спорткарів та топових комплектацій моделей преміальних марок. По-друге – це бажання зробити двигун масового автомобіля більш дешевим: меншим за розмірами, легшим, а також з меншою кількістю деталей – з трьома або навіть двома циліндрами. Цю тенденцію назвали даунсайзінгом (down size – зменшення розміру), її дотримуться деякі світові виробники – VW, Ford, PSA тощо; в їхніх моторних лінійках поширені двигуни об`ємом 0,9-1,2 л, які встановлюють навіть на моделі С-класу і кросовери.

Двигун з турбонаддувом має велику кількість додаткових деталей, що тягне за собою зниження надійності. До того ж ресурс температурнонавантажених вузлів значно менший за весь двигун

Турбіна наддувного двигуна – вузол з технічної точки зору дещо проблемний, оскільки працює в умовах високої температури і високих обертів. Тому будь-який турбомотор менш надійний і менш довговічний, ніж атмосферний. Тим більше, що і додаткових систем крім власне турбіни, у мотора із наддувом більше, ніж в атмосферника.

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Щодо даунсайзингу, то малолітражні двигуни мають відносно менший ресурс ще й із тієї причини, що змушені працювати у більш жорсткому режимі: на більш високих обертах, із частими перемиканнями передач.

Колесо турбіни обертається зі швидкістю 50-100 тис. обертів/хв, тому за найменших проблем із змащуванням вал виходить з ладу

Атмосферний двигун, нехай навіть менш потужний, у цьому плані виграє у малолітражного наддувного. При цьому у турбомоторів “нормального” об’єму раніше всього виходить з ладу саме турбіна. Недаремно по всій країні працюють мережі суто “турбінного” сервісу. Який, до речі, не назвеш дешевим.

Рекомендація Авто24

На щастя, тендеція нав’язування споживачеві даунсайзінгових моторчиків із неодмінним турбонаддувом дещо призупинилася. Тому майже завжди є вибір між “турбо” і “атмосферником” у межах однієї моделі авто. Але якщо купується новий автомобіль із розрахунку на кілька років експлуатації, то на наявність турбіни можна не зважати. Звісно, якщо ви шукаєте такий собі болід із спортивними характеристиками, та ще й з певним пробігом “за плечима”, треба бути готовим до додаткових клопотів із утриманням і ремонтами двигуна.

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