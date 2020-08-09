Всі прагнуть придбати машину якомога сучаснішу і повну передових "наворотів". Але є деякі "фішки", яких при купівлі вживаного авто бажано уникати. Алюмінієвий кузов – у тому числі.

Того, хто купує новий автомобіль преміум-сегменту або близький до того, в автосалоні, навряд чи цікавлять методи його ремонту. Кузов з алюмінієвого сплаву навпаки може бути представлений дилером як додаткова перевага моделі.

Використання алюмінієвих сплавів при виготовленні кузова авто дозволяє знизити його масу на чверть, а то й на третину.

Але інша справа – вибір машини після ДТП під відновлення, з американського аукціону. З точки зору ремонту деталі з алюмінію виявляються чималенькою проблемою. По-перше, крилатий метал рихтується зовсім не так, як сталь. По-друге, навіть заміна легкосплавної деталі на нову вимагає особливих технологій: аргонне та лазерне зварювання, зварювання тертям, болти, заклепки, клей тощо – всього до чотирнадцяти видів з’єднань.

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Отже, які моделі з популярних на американських аукціонах мають кузов з алюмінієвими деталями:

Audi A6. Популярне на американських аукціонах четверте покоління седану з індексом С7 (2011 - 2018) має з алюмінію передню та задню частини лонжеронів, опори підвіски (лиття!), двері, передні крила, капот, багажник та задню полицю кузова. Решта – сталь двох сортів.

Audi A8. Вважається, що всі чотири покоління седана мають цілком алюмінієвий кузов – в тому числі і його силовий каркас. Хоча остання на сьогодні генерація D5 (з 2017) має вже 40 % сталі.

Практично усі моделі Audi, які сьогодні популярні на американских аукціонах, мають алюміній в конструкції кузова.

Audi Q5 Кросовер першого покоління (2008 – 2016) не має суттєвих кузовних деталей з алюмінію, крім капоту та дверей багажника. А ось друга генерація Q5 (з 2017) має більше таких: капот, кришку багажника, передню частину переднього підрамника та передні опорні чашки підвіски.

Audi Q7 В першому поколінні (2005 – 2015 рр.) модель має легкосплавні двері багажника і поперечний підрамник задньої підвіски. Друге покоління Q7 (з 2015 р.) в значній мірі зроблено з алюмінію, в його кузові до 41% цього металу: передні й задні лонжерони, двері, боковини тощо (див фото).

Audi Q8 У цього новачка ринку теж більшість компонентів кузову із крилатого металу, спереду, ззаду та знизу (див фото). Причому декілька з них навіть литі, що ще більше ускладнює ремонт. Власне, це стосується також і інших вищезгаданих моделей німецької марки.

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BMW 5 Передня частина кузову “п’ятірки” роботи Криса Бенгла (E60 2003 – 2009 рр.) виконана з алюмінію, решта – зі сталі. Під передньою частиною вважається уся силова структура – лонжерони, опорні чашки підвіски, моторний щит. Наступна генерація (F10 2010 – 2016 рр.) також добряче “алюмінізована” - майже уся структура кріплення передньої підвіски, капот та усі чотири двері. Нарешті, діюча “п’ятірка” G30 має з цього металу передні та задні лонжерони та опорні силові елементи обох підвісок. А також – усі двері, капот, кришку багажника, дах та передні крила.

Передові автовиробники, окрім алюмінію, використовують у конструкції кузова кілька видів сталі та композити. Є більше десятка способів з’єднання деталей з різних матеріалів.

BMW 7 Сучасна сьома серія G12 (2015 - ) має в основі не тільки алюміній (передня і задня силові частини, чашки підвісок), але й сталь, і навіть карбон. Двері також алюмінієві.

Chevrolet Corvette Культовий спорткар Corvette з індексом С7 (2014-2019 рр.) побудовано на алюмінієвому каркасі, при тому що обвіс – карбоновий, що полегшує ремонт.

Porsche Panamera Перший седан від Porsche (2009 – 2016 рр.) має алюмінієві лонжерони передка, капот, ляду багажника та облицювання дверей. Більше того – “телевізор” радіатора і рамки дверей зроблені з магнієвого сплаву, який не можна варити через небезпеку пожежі. У нинішньої генерації (з 2016 р.) Panamera кузов майже цілком з алюмінію – за винятком боковин та деталей днища.

Велика проблема кузова з деталями із різних матеріалів – забезпечити одночасно і міцність з’єднання, і ізоляцію деталей одну від одної (для запобігання корозії).

Porsche Cayenne/Macan Другий Cayenne (2010 – 2018 рр.) отримав легкосплавний капот та внутрішні рамки дверей, а у третього (з 2018 р.) зі сталі лише моторний щит і кілька силових деталей на днищі. У малюка Macan’а з алюмінію лише капот і кришка багажника.

Tesla model S. Найдорожча модель Tesla (з 2012 р.) базується на алюмінієвій рамі, з цього ж металу відлиті силові деталі, до якої кріпиться підвіска. Зовнішні деталі кузова також з алюмінію. Подібним чином влаштовано й кузов кросовера Tesla model X (з 2016 р.).

Tesla model Y. Найновіша модель Tesla (з 2020 рр.) вже надходить до України із заокеанських майданчиків, де продають машини після ДТП. Вона – не найгірший варіант для відновлення, оскільки з алюмінію в неї не так вже багато деталей: пороги, закінцівки передніх лонжеронів і величезна лита деталь, яка об’єднує задні колісні арки, задні лонжерони та поперечини між ними разом з підлогою.

Tesla моделей S та X (перші три фото) мають алюмінієвий кузов і такий же самий силовий каркас у нижній частині. У моделі Y (дві останні фото) домінує сталь.

Але попри все, алюмінієві сплави у конструкції кузова – не вирок. Якщо у вас є знайомий майстер, який володіє технологіями правки крилатого металу, із додатковою знижкою при торгах алюмінієву машину можна брати. Головне, щоб майстер перед покупкою підтвердив, що серйозних пошкоджень немає і він впорається з ремонтом.

Насамкінець залишилося додати, що деякі з провідних автовиробників ще кілька років тому почали помалу відмовлятися від алюмінію як конструкційного матеріалу. Наприклад, лідер застосування крилатого металу Audi вже зменшує його відсоток в каркасі кузова – перш за все, на користь високоміцної сталі.

Повноцінно відремонтувати кузов з різних матеріалів можна лише на офіційній СТО, та й там не всі види ушкоджень визнаються придатними для ремонту.

Але на найновіших – серійних! – моделях замість сталі почали використовувати магній і карбон (вуглепластик). Пройде трохи часу і ці машини стануть “битками” та “євробляхами” – тож майстри-рихтувальники, готуйтеся...

Рекомендація Авто24

Обирати вживаний автомобіль з оглядкою на його ремонтопридатність – підхід цілком раціональний. Особливо якщо йдеться про кузов, який є основою всього автомобіля і без відновлення якого неможливе існування останнього. Зважте на це, навіть якщо машина купується без пошкоджень алюмінієвих компонентів – адже не можна виключати, що таке трапиться з ним вже у ваших руках. Тим більше, що ремонтувати алюмінієві кузовні деталі в умовах неофіційного сервісу дуже непросто і в будь-якому випадку недешево.

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