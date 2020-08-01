Фінансові міркування змушують багатьох з нас ремонтувати автомобіль самостійно. Найменше шансів досягти успіху – у тих, хто спробує самотужки рихтувати кузов після ДТП. Проте, іноді варто спробувати.

Рихтовщик та маляр – дуже складні спеціальності в автосервісі. Але це не значить, що не можна спробувати виправити свій мятий метал самотужки. Тим більше, якщо на даний момент у вас немає жорстких вимог щодо бездоганності результату.

Роботу з рихтування сталевих деталей може опанувати будь-який майстер із загальними слюсарними навичками

Однак, для початку домовимося, що саме вважати рихтуванням. У спілкуванні автомобілісти під рихтовкою розуміють три види кузовних робіт.

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Зовнішні поверхні

Вирівнювання зовнішніх, декоративних поверхонь – певно, найскладніший вид рихтування. За цю роботу аматору не варто братися, якщо є бажання відновити автомобіль до ідеального або майже ідеального виду. Хіба що треба вирівняти якусь панель тимчасово, для того, аби машина могла рухатись до місця ремонту. Втім, якщо йдеться про стару машину і користувача без особливих амбіцій, якому не важлива кількість шпаклівки на металі і правильність сонячних відблисків, то можна спробувати.

Рихтування зовнішных панелей – один з найскладніших видів кузовних робіт, але в іноді не дуже вдалий результат можна замаскувати шпаклюванням

Внутрішні деталі

Заміна та вирівнювання внутрішніх деталей кузова дещо простіша з точки зору необхідної кваліфікації. За наявності інструмента і навичок слюсаря та зварювальника цілком можливо на “тверду четвірку” відремонтувати те, що не видно ззовні – внутрішні панелі, лонжерони, балки. Серйозно ускладнити роботу можуть місця сполучення пошкодженої деталі з іншими – дверного прорізу із дверима, бризковика із капотом, моторного щита із рамкою скла тощо. Утворення рівної лінії на стику деталей вимагає майстерності високого рівня. Крім того, на жаль, дуже часто робота із внутрішніми кузовними деталями пов’язана із наступним пунктом.

Відновлення геометрії кузова

Відновлення геометрії силового каркасу кузова буває необхідним доволі часто. Кузова сучасних автомобілів навіть після не дуже серйозного ДТП можуть втратити геометрію силового каркасу. Тобто, наприклад, точки кріплення важливих вузлів зміщуються зі своїх місць, і це потрібно виправити, інакше машина буде їхати “під кутом” або силовий агрегат торкатиметься кузова. В деяких випадках проблему справді можна вирішити самотужки, замінивши певні фрагменти кузова, а в деяких доводиться кузов “витягувати”. Для цього необхідні спеціальне обладнання і досвід.

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Обладнання для рихтування кузова

При роботі з листовим металом дуже важливо мати належний інструмент. Навіть якщо ви беретеся за роботу самотужки, обійтися підручним знаряддям не вийде. Отже, у майстра з кузовних робіт зазвичай є:

Набір молотків різної ваги і форми та з різного матеріалу: металу, пластику, деревини.

Ковальні та оправки різних розмірів, в тому числі – фігурні і компактні для утримання із зворотного боку деталі при вистукуванні молотком.

Специфічний інструмент для розбирання інтер’єру, що для деяких моделей може становити справжню проблему.

Гвинтові упори та гідравлічні розтягувачі, ланцюги із гаками або шаклами для розтискування або стягування деформованого кузову.

Зварювальний апарат.

Для правильного результату потрібно мати рихтувальні молотки кількох типів

Звісно, крім цього знадобиться більш звичний слюсарний інструмент, який завжди є в гаражі будь-якого умільця-автомобіліста: “болгарка” з дисками і щітками, дриль, точильний верстат.

Рекомендація Авто24

Якщо вам стало сміливості взятися за рихтовку кузова своїми руками, ми вас вітаємо. І разом з тим попереджаємо, що після рихтовки на вас чекає ще одна дуже непроста процедура, і теж з найдорожчих – фарбування. І її ціна може піднятися ще вище через недоліки рихтування – а недоліки ці неодмінно будуть. Тому не виключено, що буде сенс “комплектом” виконувати обидва види робіт своїми руками.

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