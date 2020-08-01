Финансовые соображения заставляют многих из нас ремонтировать автомобиль самостоятельно. Меньше всего шансов достичь успеха – у тех, кто попытается самостоятельно рихтовать кузов после ДТП. Тем не менее, иногда стоит попробовать.

Рихтовщик – вместе с маляром одна из самых сложных специальностей в автосервисе. Но это не значит, что нельзя попробовать исправить свой мятый металл самостоятельно. Тем более, если на данный момент у вас не будет жестких требований относительно безупречности результата.

Работу по рихтовке стальных деталей может освоить любой мастер с общими слесарными навыками. Но не сразу.

Однако, для начала оговоримся, что считается рихтовкой. В общении автомобилисты под рихтовкой понимают три вида кузовных работ

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Внешние поверхности

Выравнивание наружных, декоративных поверхностей – вероятно, самый сложный вид рихтовки. За эту работу любителю не стоит браться, если есть желание восстановить автомобиль до идеального или почти идеального вида. Разве что надо выровнять какую-то панель временно, для того, чтобы машина могла двигаться к месту ремонта. Если речь идет о старой машине и пользователе без особых амбиций, которому не важно количество шпаклевки на металле и правильность солнечных бликов, то можно попробовать.

Рихтовка внешних панелей – один из самых сложных видов кузовных работ, но иногда не очень удачный результат можно замаскировать шпатлевкой

Внутренние детали

Замена и выравнивание внутренних деталей кузова несколько проще с точки зрения необходимой квалификации. При наличии инструмента и навыков слесаря и сварщика вполне возможно на “твердую четверку” отремонтировать то, что не видно снаружи – внутренние панели, лонжероны, балки. Серьезно усложнить работу могут места сопряжения поврежденной детали с другими – дверного проема с дверями, брызговика с капотом, моторного щита с рамкой стекла и тому подобное. Образование ровной линии на стыке деталей требует мастерства высокого уровня. Кроме того, к сожалению, очень часто работа с внутренними кузовными деталями связана со следующим пунктом.

Восстановление геометрии

Восстановление геометрии силового каркаса кузова бывает необходимо довольно часто. Кузова современных автомобилей даже после не очень серьезного ДТП могут потерять геометрию силового каркаса. То есть, например, точки крепления важных узлов смещаются со своих мест, и это нужно исправить, иначе, к примеру, машина будет ехать “под углом” или силовой агрегат будет касаться кузова. В некоторых случаях проблему действительно можно решить самостоятельно, заменив некоторые фрагменты кузова, а в некоторых кузов приходится “вытягивать”. Для этого необходимы специальное оборудование и опыт.

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Оборудование для рихтовки кузова

При работе с листовым металлом очень важно иметь надлежащий инструмент. Даже если вы беретесь за работу самостоятельно, обойтись подручными средствами не получится. Итак, у мастера по кузовным работам обычно есть:

Набор молотков разного веса и формы и из различного материала: металла, пластика, древесины.

Наковальни и оправки разных размеров, в том числе – фигурные и компактные для удержания с обратной стороны детали при выстукивании молотком.

Специфический инструмент для разборки интерьера, что для некоторых моделей может составить настоящую проблему.

Винтовые упоры и гидравлические растяжители, цепи с крюками или шаклами для разжимания или стягивания деформированного кузова.

Сварочный аппарат.

Для правильного результата нужно иметь рихтовочные молотки разных типов

Конечно, кроме этого понадобится более привычный слесарный инструмент, который всегда есть в гараже любого умельца-автомобилиста: “болгарка” с дисками и щетками, дрель, точильный станок.

Рекомендация Авто24

Если вам хватило смелости взяться за рихтовку кузова своими руками, мы вас поздравляем. И вместе с тем предупреждаем, что после рихтовки вас ждет еще одна очень непростая процедура, и тоже из самых дорогих – покраска. И ее цена может подняться еще выше из-за недостатков рихтовки – а недостатки эти непременно будут. Поэтому не исключено, что будет смысл “комплектом” выполнять оба вида работ своими руками.

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