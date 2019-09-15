Каштаны – это не только романтический символ нашей столицы, но и перспектива визита к рихтовщику и маляру: падающие с высоты плоды легко оставляют вмятины на кузове автомобиля. Но что делать, если парковаться больше негде?

К счастью, не каждый угодивший в машину каштан оставляет на ней отметину – но стоит ли проверять каждый раз свою удачу? Между тем, падающие плоды – это проявление сил природы, бороться к которыми, как известно, безсмысленно. Но стихию можно попробовать обхитрить, мы предлагаем вам несколько приемов из богатого водительского опыта журналистов Авто24.

Масса каштанов достаточна, чтобы при падении с высоты 7 – 10 метров оставить вмятину на металлических панелях кузова.

Если осенью приходится парковаться под каштановыми деревьями, прежде всего ищите место, где на земле меньше упавших каштанов: даже соседние деревья порой “плодоносят” в разное время и “бомбардируют” асфальт в разные периоды.

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Паркуйтесь под самыми низкими ветвями, ведь упавшие с малой высоты каштаны обладают меньшей кинетической энергией и меньше вероятность, что они повредят машину.

Если коварное дерево накрывает ваше постоянное паркоместо, попробуйте превентивно оборвать висящие над машиной колючие плоды, не дожидаясь их созревания и падения. Удалить абсолютно все вряд ли получится, но значительную часть – вполне.

Наиболее бдительные водители заранее обрывают все тяжелое, что нависает над машиной и несет ему угрозу.

Когда вам придет в голову спилить ветки с колючими “бомбами”, нависающие над вашим постоянным местом парковки, подумайте о будущем лете. Возможно, пышная крона пригодится вам на следующий год в качестве укрытия от солнца.

Если ваша машина все-таки попала под каштановую бомбардировку и теперь украшена кратерами, не спешите сразу к рихтовщику и маляру. Во-первых, в любом городе сегодня есть услуга безпокрасочного исправления вмятин – это как раз их сфера деятельности. А во-вторых, выждите несколько дней и еще раз подумайте, так ли уж мешают вам эти малозаметные изменения рельефа на кузове? На сохранность лакокрасочного покрытия они точно не влияют.

Как показывает опыт, каштан может оставить вмятину даже на деталях с достаточно жестким профилем.

Рекомендации Авто24

Не хотим нагнетать напряженности, но все же добавим, что каштаны – не единственный вид плодов, которые грозят целостности наших машин. Помните, что вполне себе заметные вмятины могут оставить на кузове и безобидные яблоки, и орехи, и некоторые сорта груши – многое зависит от высоты падения… Поэтому, паркуясь в начале осени в тени деревьев, не забудьте посмотреть вверх и убедиться, что это не один из упомянутых тут видов.

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