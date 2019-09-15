Каштани – це не тільки романтичний символ нашої столиці, а й перспектива візиту до рихтувальника і маляра: падаючи з висоти, плоди легко залишають вм'ятини на кузові автомобіля. Але що робити, якщо паркуватися більше ніде?

На щастя, не кожен каштан, що влучив у машину, залишає на ній мітку – але чи варто перевіряти кожен раз свою вдачу? Тим часом, падаючі плоди – це прояв сил природи, боротися з якими, як відомо, беззмістовно. Але стихію можна спробувати обхитрити, і ми пропонуємо вам кілька прийомів з багатого водійського досвіду журналістів Авто24.

Маса каштанів достатня, щоб при падінні з висоти 7 – 10 метрів залишити вм'ятину на металевих панелях кузова.

Якщо восени доводиться паркуватися під каштановими деревами, перш за все шукайте місце, де на землі лежить менше каштанів: навіть сусідні дерева часом "плодоносять" в різний час і "бомбардують" асфальт в різні періоди.

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Паркуйтеся під найнижчими гілками, адже каштани, що впали з малої висоти, мають меншу кінетичну енергію і менше ймовірність, що вони пошкодять машину.

Якщо підступне дерево накриває ваше постійне паркомісце, спробуйте превентивно обірвати колючі плоди, що висять над машиною, не чекаючи дозрівання і падіння. Видалити абсолютно все навряд чи вийде, але значну частину – вельми можливо.

Найбільш пильні водії заздалегідь обривають все важке, що нависає над машиною і несе їй загрозу.

Коли вам прийде в голову спиляти гілки з колючими "бомбами", що нависають над вашим постійним місцем парковки, подумайте про майбутнє літо. Можливо, пишна крона стане в нагоді вам на наступний рік в якості укриття від сонця.

Якщо ваша машина все-таки потрапила під каштанове бомбардування і тепер прикрашена кратерами, не поспішайте відразу до рихтувальника і маляра. По-перше, в будь-якому місті сьогодні є послуга виправлення вм'ятин без фарбування – це саме їхня сфера діяльності. А по-друге, почекайте кілька днів і ще раз подумайте, чи так вже заважають вам ці малопомітні зміни рельєфу на кузові? На збереження лакофарбового покриття вони точно не впливають.

Як показує досвід, каштан може залишити вм'ятину навіть на деталях з досить жорстким профілем.

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Не хочемо нагнітати напруженість, але все ж додамо, що каштани – не єдиний вид плодів, які загрожують цілісності наших машин. Пам'ятайте, що цілком собі помітні вм'ятини можуть залишити на кузові і яблука, і горіхи, і деякі сорти груші – багато що залежить від висоти падіння... Тому, паркуючись на початку осені в тіні дерев, не забудьте подивитися вгору і переконатися, що це не один зі згаданих тут видів.

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