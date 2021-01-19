Казалось бы, ответ очевиден: такое автомобили не требует ремонта, а значит его надо брать! Но не все так однозначно…

Американские автомобильные аукционы Copart и IAAI торгуют различными транспортными средствами. Как правило, это автомобили, которые страховые компании реализовывают после несчастных случаев (ДТП, пожар, утопление, кража), за которые они выплатили возмещение. Также продавцами могут выступать лизинговые и прокатные компании, а также обычные американские автодилеры.

Исторически сложилось, что на аукционе Manheim продают целые автомобили с пробегом, а на Copart и IAAI – повреждены. Но на этих аукционах попадаются и целые автомобили. В графе "повреждения" у них может быть Normal Wear (то есть нормальное состояние), Minor Dents/Scratchers (небольшие повреждения) или Mechanical (механическое повреждение, кузов цел). Также почти целыми могут быть утопленные машины (Water/Flood), порой – после кражи (Theft) или града (Hail).

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"Автомобиль с минимальными повреждениями обычно продается на аукционе дороже, чем с видимыми. Но при этом ремонт не требует больших вложений и по времени будет недолгим, – говорит руководитель компании Carsfromwest Дмитрий Буряк. – Так что покупка автомобиля все равно окажется экономически целесообразной, а продать его потом можно будет дороже и проще, чем машину после серьезных повреждений".

Эти автомобили могут иметь и в самом деле небольшие повреждения, но может быть и наоборот – скрытые повреждения выльются в значительные суммы ремонта. А узнаете о них только после того, как машина прибудет в Украину. Детально исследовать все скрытые повреждения на территории аукциона в США почти невозможно. Да, можно заказать осмотр автомобиля, однако он стоит достаточно дорого, отнимает определенное время и не всегда проявляет скрытые повреждения. Например, двигатель может заводиться, но его состояние может требовать капитального ремонта.

"При покупке целого автомобиля или с повреждением "Механическое" я всегда закладываю в конечную стоимость автомобиля замену или капремонт двигателя. Они есть на "разборках" в достаточном количестве в Украине", – говорит менеджер по продажам компании по привозу авто из США.

Другой продавец, который несколько лет предоставляет услуги по покупке автомобилей в США, говорит о целой системе обмана страховых компаний, которая налажена в Америке среди некоторых клиентов. Если на СТО обнаружили серьезную проблему двигателя или коробки, которая не может быть покрыта гарантией, то клиент решает избавиться от автомобиля. Для этого собственник устраивает подставной страховой случай. Например, разбивает окна, разрисовывает баллончиком кузов и оставляет в салоне "пахучие" предметы в салоне. Именно с такими повреждениями машину забирает страховая компания и выставляет на продажу на аукционе. Поэтому не всегда видимые повреждения могут быть реальными.

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Существуют также так называемые "коты в мешке". Это когда машина была очень серьезно повреждена в аварии, а ее собрали только снаружи и покрасили из баллончика, чтобы она хорошо выглядела на фото. Такие махинации случаются с дорогими авто премиум-марок, например BMW или Mercedes-Benz. Поэтому перед покупкой автомобиля на аукционе в США надо взвесить все "за" и "против".

Во время выбора автомобилей на аукционах США на подмогу приходят эксперты. "Чтобы решить, стоит ли брать автомобиль на аукционе в США, нужно тщательно изучить его историю: происхождение, были ли раньше ДТП, другие критерии – говорит Дмитрий Буряк. – Непроверенными авто не стоит торговать. Кроме того, важно правильно сделать оценку предстоящего ремонта. Наши эксперты по подбору иногда тратят по несколько часов для того, чтобы понять и оценить, сколько будет стоить ремонт конкретного автомобиля и его конечная стоимость".

Таким образом, внешне целый автомобиль на аукционах Copart и IAAI можно покупать только после тщательной проверки, к тому же желательно закладывать на его ремонт дополнительную сумму для точного прогнозирования финальной стоимости.