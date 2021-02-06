Привезти автомобиль из США выгодно все труднее. Однако это возможно, если придерживаться определенных правил.

В Украину ежедневно автовозами едут сотни авто из США, все СТО забиты "битками", а ваш сосед привез себе почти новое авто из Штатов? Действительно, сегодня в Украине бум на ввоз американских машин. Но там, где есть спрос, появляется много мошенников, которые пытаются заработать на доверчивых гражданах. Особенно на тех, кто верит в слишком "сладкие" обещания по экономии. Поэтому что делать, чтобы не попасть впросак и не переплатить сотни, а то и тысячи долларов в пригоне авто из США?

Выбирайте компанию не по рекламе

На самом деле чем больше выгоды вам обещают в рекламе, тем больше вероятность того, что вас обманут. Обещание привести на 40-50% дешевле, чем в Украине – первый признак посредника, от которого надо держаться подальше. Огромная конкуренция на этом рынке и большое количество ввозимых в Украину автомобилей из США создали ситуацию, когда цены на готовые машины в Украине и привезенные из-за океана мало отличаются. Более того, нередко бывают случаи, когда ввозимое авто оказывается дороже, чем публикуют в объявлениях интернет-классифайдов. Самая надежная компания – та, что привезла авто вашему родственнику или хорошему знакомому, без досадных неожиданностей.

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Обратитесь в несколько компаний-конкурентов

Если вы решили привезти автомобиль из США, поинтересуйтесь условиями в нескольких компаниях. Составьте "черный" и "белый" список компаний по отзывам в соцсетях. С недоверием отнеситесь к только положительным отзывам – если это так, есть большая вероятность, что негативные "чистят". Попробуйте подсчитать стоимость понравившегося авто в нескольких компаниях – они это делают бесплатно. Сравните цены и обещания, самые ”сладкие” отбросьте.

Не верьте, что привезут точно такое

Каждый автомобиль, как и ДТП, индивидуально. Это не автосалон новых машин. Даже если на сайте компании написано, что они привезут конкретный автомобиль за 10 тысяч долларов, они не гарантируют эту цену. Если по факту эта машина обойдется вам в 15 тысяч долларов, вы не сможете от нее отказаться (разве что потеряв половину суммы). Так же как и фирма, которая обещала эту цену, не дает никаких гарантий, что стоимость будет именно такой. Более того, никто не скажет до приезда автомобиля в Украину и осмотра мастера, сколько нужно на ремонт – большинство повреждений невозможно увидеть на фотографии.

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Не давайте денег (задатка) до подписания договора

Без предоплаты (задатка) в 500 – 1000 долларов ни одна компания по пригону автомобиля работать не будет. Ведь если вы неожиданно откажетесь от автомобиля, а машина уже куплена, компания-посредник должна заплатить значительную неустойку американскому аукциону. Однако передавайте эти деньги только после заключения договора на бумаге, не забудьте получить за них чек или иной документ о получении денег.





Внимательно читайте договор

Если в соглашении написано об "информационных услугах", то именно они и будут предоставлены. И тогда в случае каких-либо проблем вы не сможете доказать, что фирма обещала вам другое. Поэтому в договоре должно быть прописано именно то, за что вы платите. Если только за подбор автомобиля и доставку в украинский порт – должно быть написано. Если речь идет о комплексе услуг "под ключ" – тоже все должно быть написано на бумаге. Что именно имеется в виду "под ключ"? Одни понимают это как доставку к вашему СТО, другие еще и занимаются подбором мастеров, запчастей, сертификацией и даже оказывают помощь при регистрации автомобиля в сервисном центре МВД.

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Сколько стоят услуги фирмы-посредника?

Это зависит от того, какие именно они услуги предоставляют. Если вы выберете машину самостоятельно и закажете доставку в украинский порт, можно найти компанию, которая сделает это за 300 – 500 долларов. Если машину нужно выбирать, проверять и т.д., за это берут 500 – 800 долларов. Так называемые "услуги под ключ", в зависимости от их наполнения – 1000 – 1500 долларов. Надо учесть, что фирма может зарабатывать на сопутствующих услугах – например, "зашить" свою комиссию в доставку или в услуги брокера. Также в зависимости от статуса фирмы бывают разные комиссии американских аукционов – они могут отличаться на сотни долларов. Все это надо тщательно проверять. Кстати, вы можете купить на аукционе США автомобиль и без посредников. Но в этом случае комиссия на аукционе самая высокая, а для доставки из США все равно надо будет воспользоваться посредником.

Не надейтесь купить автомобиль из США за 5-7 тысяч долларов

Комплекс услуг по доставке и растаможке автомобиля из-за океана имеет определенную составляющую (доставка машины с аукциона в порт США, перевозка в контейнере по морю, разгрузка и услуги брокера в Украине), которые сами по себе стоят не меньше 3-4 тысяч долларов. Не обойдется без растаможки в несколько тысяч долларов, без комиссии посреднику и аукциону. Поэтому любой автомобиль, который даже куплен в США за тысячу долларов, не может обойтись в Украине меньше 7-8 тысяч. Но и за эти деньги вы получите довольно старую машину (9-12 лет) с большим пробегом. Наиболее выгодно покупать в США 3-6-летние кроссоверы или седаны, которые обойдутся в финале в 13-25 тысяч долларов. Именно на такой бюджет надо рассчитывать, если вы рассматриваете "свежее" и нормально укомплектованное авто из США с небольшими повреждениями.

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Не берите первый попавшийся автомобиль, который вам понравился на аукционе

Перед покупкой нужно обязательно изучить его историю. Для этого есть очень много инструментов – Carfax, Google, Autoastat, экспертиза на площадке и тому подобное. Да, они стоят денег (кроме Google), но убытки от того, что вы купите непроверенный автомобиль, будут намного больше.

Будьте готовы, что стоимость автомобиля будет выше, чем вы рассчитываете

На фото с аукциона не видно всех повреждений, которые могут быть в автомобиле. Поэтому "закладывайте" несколько тысяч долларов на тот случай, когда такие "сюрпризы" будут. И эти деньги надо, чтобы у вас были сразу, "одолжить у соседа" – не лучший вариант.

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Станьте специалистом по покупке автомобиля в США

В интернете и на YouTube очень много учебных материалов, как выбирать авто из США. Посмотрите их, спросите у знакомых, войдите в группы владельцев таких авто в мессенджерах. Чем больше вы будете знать об этой сфере, тем меньше шансов, что вас обманут.

Смиритесь с тем, что покупка автомобиля на аукционе США – достаточно длительное по времени занятие.

Оно займет около полугода (а бывает и больше), и в процессе постоянно надо участвовать. Если вам в течение этого срока не на чем ездить, или у вас нет столько свободного времени, лучше выберите готовую машину в Украине или доверьте пригон авто из США тем, кому 100-процентно доверяете. Но все равно заложите большую сумму на ремонт и дополнительные расходы.