Автомобіль до аварії проїхав всього 1 500 миль.
Nissan Rogue 2020 року був проданий на аукціоні Copart 5 лютого 2021 року, повідомляє Bidhistory. Це перший автомобіль нового покоління, який потрапив у ДТП і був проданий на страховому аукціоні за 12 300 доларів США.
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Машина чорного кольору середньої комплектації SV була вдарена в бік, при цьому серйозно постраждали двоє дверей, центральна стійка, спрацювало багато подушок безпеки. З урахуванням того, що автомобіль абсолютно новий і “беушних” запчастин на нього немає, відновлення цього екземпляра виявиться дорогим задоволенням, адже для цього будуть використані тільки нові оригінальні деталі.
Що з'явилося / змінилося в новому Nissan Rogue 2021?
- Повністю новий зовнішній вигляд: більш різкий, мужній, злегка агресивний дизайн.
- Розмір став меншим в довжину на 38 мм, а у висоту на 5 мм, але не на шкоду комфортності: в салоні більше місця для ніг в задньому ряду.
- Нові крісла від Zero Gravity тепер і для задніх пасажирів.
- Тризонний клімат-контроль.
- Nissan Safety Shield (огляд 360 градусів) вже в базі.
- Підтримка головним пристроєм Apple CarPlay і Android Auto.
- Замість звичного селектора коробки, тепер джойстик.
Нагадаємо, коли вийде в світ Nissan Qashqai.
- 10 подушок безпеки.
- Прощай ГБО – модернізований 2,5-літровий атмосферник з безпосереднім вприскуванням.