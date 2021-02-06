Автомобіль до аварії проїхав всього 1 500 миль.

Nissan Rogue 2020 року був проданий на аукціоні Copart 5 лютого 2021 року, повідомляє Bidhistory. Це перший автомобіль нового покоління, який потрапив у ДТП і був проданий на страховому аукціоні за 12 300 доларів США.

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Машина чорного кольору середньої комплектації SV була вдарена в бік, при цьому серйозно постраждали двоє дверей, центральна стійка, спрацювало багато подушок безпеки. З урахуванням того, що автомобіль абсолютно новий і “беушних” запчастин на нього немає, відновлення цього екземпляра виявиться дорогим задоволенням, адже для цього будуть використані тільки нові оригінальні деталі.

Що з'явилося / змінилося в новому Nissan Rogue 2021?

Повністю новий зовнішній вигляд: більш різкий, мужній, злегка агресивний дизайн.

Розмір став меншим в довжину на 38 мм, а у висоту на 5 мм, але не на шкоду комфортності: в салоні більше місця для ніг в задньому ряду.

Нові крісла від Zero Gravity тепер і для задніх пасажирів.

Тризонний клімат-контроль.

Nissan Safety Shield (огляд 360 градусів) вже в базі.

Підтримка головним пристроєм Apple CarPlay і Android Auto.

Замість звичного селектора коробки, тепер джойстик.

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