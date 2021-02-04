Подія відбудеться 18 лютого 2021 року.

Європейський офіс Nissan Motor проведе онлайн-презентацію третього покоління Nissan Qashqai 18 лютого 2021 року. Ця версія моделі буде поставлятись в Україну. Раніше японський виробник вже показав кілька офіційних фотографій кросовера.

На презентації фахівці розкриють усі подробиці щодо екстер’єру та інтер’єру, а також технологічних особливостей нової моделі, зокрема унікальної технології e-POWER.

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Цікаво, що в минулому році була представлена американська версія Nissan X-Trail – Rogue. В нинішній генерації ця модель майже не відрізняється від Nissan Qashqai (в США він продається як Nissan Rogue Sport). Однак судячи з перших фото Nissan Qashqai третього покоління, цього разу відмінності будуть більш значними. Зокрема, форма передньої оптики у моделей суттєво відрізняється. А от салон дуже схожий на Nissan Rogue 2021 – зокрема, однаковими будуть джойстик перемикання передач, центральний екран, кермо та електронна панель приладів.

Авто24 оперативно надасть інформацію про подробиці нового Nissan Qashqai.