Событие состоится 18 февраля 2021 года.

Европейский офис Nissan Motor проведет онлайн-презентацию третьего поколения Nissan Qashqai 18 февраля 2021 года. Эта версия модели будет поставляться в Украину. Ранее японский производитель уже показал несколько официальных фотографий кроссовера.

На презентации специалисты раскроют все подробности относительно экстерьера и интерьера, а также технологических особенностей новой модели, в частности уникальной технологии e-POWER.

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Интересно, что в прошлом году была представлена американская версия Nissan X-Trail – Rogue. В нынешней генерации эта модель почти не отличается от Nissan Qashqai (в США он продается как Nissan Rogue Sport). Однако судя по первым фото Nissan Qashqai третьего поколения, на этот раз отличия будут более значительными. В частности, форма передней оптики у моделей существенно отличается. А вот салон очень похож на Nissan Rogue 2021 – в частности, одинаковыми будут джойстик переключения передач, центральный экран, руль и электронная панель приборов.



Авто24 оперативно предоставит информацию о подробностях нового Nissan Qashqai.