Спецверсия отмечает 10 успешных лет Leaf на рынке.

Nissan Leaf, за время своего существования, разошелся по миру в количестве полумиллиона экземпляров и является едва ли не самым узнаваемым электрокаром в мире. Чтобы отметить десятилетие модели, производитель выпустил Leaf10 с особым декором.

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Главная отличительная черта Nissan Leaf10 – узор Kumiko на черной глянцевой крыше, корпусах наружных зеркал и дверках багажника. Этот элемент дизайна перекликается с “Кумико” на концепте электрического кроссовера Nissan Arya.

В остальном же Leaf10 повторяет стандартную модель в самой дорогой комплектации, с системой ProPilot. В движение такой “Лиф” приводит 217-сильный мотор, с которым хэтчбек ускоряется до 100 километров в час за 6,9 секунды и способен развить максимальную скорость в 157 километров в час.

Базовая же модель второго поколения Leaf оснащена электромотором мощностью 150 лошадиных сил, который питает батарея емкостью 40 киловатт-часов. На одной зарядке электрокар преодолевает 270 километров и разгоняется с места до сотни за 7,9 секунды.

Старт продаж юбилейной версии запланирован на февраль.

Фото: Nissan Leaf10 / Nissan