Спецверсія відзначає 10 успішних років Leaf на ринку.

Nissan Leaf, за час свого існування, розійшовся по світу в кількості півмільйона примірників і є чи не найбільш впізнаваним електрокаром у світі. Аби відзначити десятиріччя моделі, виробник випустив Leaf10 з особливим декором.

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Головна відмінна риса Nissan Leaf10 – візерунок Kumiko на чорному глянсовому даху, корпусах зовнішніх дзеркал і дверках багажнику. Цей елемент дизайну перегукується з “Куміко” на концепті електричного кросовера Nissan Arya.

В іншому ж Leaf10 повторює стандартну модель в найдорожчій комплектації, зсистемою ProPilot. У рух такий “Ліф” приводить 217-сильний мотор, з яким хетчбек прискорюється до 100 кілометрів на годину за 6,9 секунди і здатен розвинути максимальну швидкість у 157 кілометрів на годину.

Базова ж модель другого покоління Leaf оснащена електромотором потужністю 150 кінських сил, який живить батарея ємністю 40 кіловат-годин. На одній зарядці електрокар долає 270 кілометрів і розганяється з місця до сотні за 7,9 секунди.

Старт продажів ювілейної версії запланований на лютий.

Фото: Nissan Leaf10 / Nissan