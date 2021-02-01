Щоправда, обмеженою партією і виключно для місцевого ринку.

Китайська компанія Changan випустила супер-дешевий електромобіль. В Піднебесній він коштує 29 800 юанів, що на українські гроші становить 130 000 грн (або 4,6 тисячі доларів). І це за нове авто!

Електромобіль BenBen E-Star за такі гроші можна придбати в виконанні National Edition.

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За розмірами Changan BenBen E-Star не такий вже й маленький: довжина 3730 мм, колісна база – 2410 міліметрів, багажник – 147 літрів. Підвіска традиційна: спереду – стійки McPherson, ззаду – балка, задні гальма барабанні.

У найбіднішому виконанні машинка позбавлена світлодіодних фар, денних ходових вогнів, подушок безпеки, кондиціонера і електрорегулювання дзеркал. У рух ультрабюджетний електрокар приводить електродвигун потужністю 41 к.с. (150 Нм), під підлогою - літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 23,38 кіловат-години.

Найдешевший Changan може проїхати без підзарядки до 150 кілометрів за циклом NEDC та розігнатися до 101 км на годину. Швидку зарядку "бюджетник" не підтримує.

Цікаво, що японці обіцяють, що електромобіль за 3000 євро буде уже в цьому році

Натомість більш прогресивні версії BenBen E-Star National Edition у версії Xinyue коштують від 39 800 юанів (173 тисячі грн.) і мають 75-сильний (170 Нм) електродвигун з запасом ходу 301 кілометр. В цій версії вже є задні парктроніки, магнітола, кондиціонер.