Машина створена в Литві з китайських комплектуючих.

Латвійська компанія Dartz Motors, яка створює броньовані позашляховики, вирішила зайняти нішу міських електромобілів. Вони взяли популярний китайський Wuling Hongguang Mini EV та перелаштували його до європейських вимог. Міське авто має дводверний кузов довжиною 2,9 м та чотиримісний салон. Запас ходу на одному заряді складає 200 км.

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Назвали електромобільчик FreZe Nikrob EV. Слідом за цим в компанії обіцяють випустити й інші моделі.

Вартість новинки – 9 999 євро, що робить електромобіль найдоступнішим у Європі.

Китайська модель – одна з найпопулярніших на місцевому ринку, вона створена у співпраці з американським концерном General Motors. Втім, у Піднебесній вона коштує близько 4000 євро.

Нагадаємо, що що ще робить ця латвійська компанія..