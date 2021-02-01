Машина создана в Литве из китайских комплектующих.

Латвийская компания Dartz Motors, которая создает бронированные внедорожники, решила занять нишу городских электромобилей. Они взяли популярный китайский Wuling Hongguang Mini EV и перестроили его согласно европейским требованиям. Городское авто имеет двухдверный кузов длиной 2,9 м и четырехместный салон. Запас хода на одном заряде составляет 200 км.

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Назвали электромобильчик FreZe Nikrob EV. Вслед за этим в компании обещают выпустить и другие модели.

Стоимость новинки – 9 999 евро, что делает электромобиль самым доступным в Европе.

Китайская модель – одна из самых популярных на местном рынке, она создана в сотрудничестве с американским концерном General Motors. Впрочем, в Поднебесной она стоит около 4 000 евро.

Напомним, что Латвийская компания Dartz показала псевдобронеджип Black Stallion