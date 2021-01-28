Одним из бизнесов корпорации Nidec является производство компонентов для автомобилей, в частности электромоторов.

Цены на автомобили упадут до уровня ниже 3 тысяч долларов, что создаст новый спрос в Индии, Африке и на Ближнем Востоке, заявил в понедельник Шигенобу Нагамори, председатель и генеральный директор крупнейшего в мире производителя моторов – компании Nidec, сообщает Nikkei Asia.

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"Цена автомобиля упадет до 300 тысяч иен (2 890 долларов, 81 400 гривен), что приведет к резкому спросу на автомобили", – сказал Нагамори, во время объявления о прибыли за апрель-декабрь. Сдвиги на рынке происходят уже сегодня, сказал Нагамори, указав на то, что в июле 2020 года в Китае стартовали продажи электромобиля за 4 300 долларов, который быстро стал самым продаваемым электрокаром в стране, опередив Tesla Model 3. Автомобиль продается под торговой маркой Wuling.

Продукты, подобные Wuling, появятся в Индии, Африке и Южной Америке и расширят весь рынок новых автомобилей, сказал Нагамори. Прибытие таких недорогих автомобилей побуждает мировой автомобильный рынок вырасти с нынешних 80-90 миллионов единиц до 300 миллионов единиц в будущем, сказал он.



Фото: Председатель и исполнительный директор Nidec Шигенобу Нагамори видит будущее, где каждый автомобиль будет стоить меньше 3 тысяч долларов / снимок экрана с сайта Nidec

Корпорация Nidec известна, как крупнейший в мире поставщик поводов для жестких дисков компьютеров, недавно расширила свой бизнес производством тяговых электродвигателей для электромобилей. Цель Nidec – доминировать на этом новом рынке, производя электромоторы с гораздо более низкой ценой, чем любой из его конкурентов.

"Невозможно избежать ценовой войны. Двигатели станут товаром. Цена электродвигателей снизится в пять раз. Мы должны быть готовы к этому", – заявил Нагамори.

Фото: Где используются моторы и приводы Nidec в автомобиле / Nidec