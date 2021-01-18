Эти концерны завершили слияние в одну огромную компанию – STELLANTIS.

16 января процесс слияния Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) был полностью завершен.

Совместные акции STELLANTIS стали доступны с 18 января, на биржах Euronext в Париже и Mercato Telematico Azionario в Милане. Также, с 19 января их можно приобрести на New York на Stock Exchange по общему биржевому тикеру “STLA”.

Также интересно: Сколько сейчас стоит производитель электрокаров Tesla

Слияние создаст автогруппу с общим годовым объемом продаж около 8,1 миллиона автомобилей, что позволит конкурировать с лидерами отрасли – Toyota и Volkswagen Group.

Stellantis может сократить ежегодные расходы объединенной компании на более 5 миллиардов евро (6,1 миллиарда долларов) без закрытия заводов. Так, около 40% удастся сэкономить через унификацию платформ и силовых агрегатов, оптимизацией инвестиций в дизайн и технологии, 35% экономией на закупках и еще 7% – экономией на совместных продажах.