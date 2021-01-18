Ці концерни завершили злиття в одну величезну компанію – STELLANTIS.

16 січня процес злиття Peugeot S.A. ("Groupe PSA") і Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") (NYSE: FCAU / MTA: FCA) був повністю завершений.

Спільні акції STELLANTIS стали доступні з 18 січня, на біржах Euronext в Парижі та Mercato Telematico Azionario в Мілані. Також, з 19 січня їх можн абуде придбати на New York на Stock Exchange за загальним біржовим тікером “STLA”.

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Злиття створить автогрупу із загальним річним обсягом продажів близько 8,1 мільйона автомобілів, що дозволить конкурувати з лідерами галузі – Toyota та Volkswagen Group.

Stellantis може скоротити щорічні витрати об'єднаної компанії на понад 5 мільярдів євро (6,1 мільярда доларів) без закриття заводів. Так, близько 40% економії вдасться зекономити через уніфікацію платформ та силових агрегатів, оптимізацією інвестицій у дизайн та технології, 35% економією на закупках та ще 7% - економією на спільних продажах.