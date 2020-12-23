Американська компанія Tesla була включена в індекс S&P 500. У цей день її акції подешевшали на 6,49% - до $649,86 за акцію.

Газета Wall Street Journal зазначає, що для інвесторів Tesla зниження на 6,49% було невеликим, оскільки в цьому році акції подорожчали на 687% і встановили рекорд у п'ятницю.

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Значна частина цього зростання відбулася після того, як минулого місяця стало відомо, що компанію включать в S&P 500. Видання зазначає, що волатильність акцій Tesla впливатиме на рух індексу S&P 500.

Forbes пише, що статки Ілона Маска, співзасновника і глави Tesla скоротилися на $8,8 млрд — до $144,7 млрд. він займає третю позицію в списку найбагатших людей світу після Джеффа Безоса (Amazon) і Бернара Арно (LVMH).

Падіння вартості акцій Tesla збіглося із загальним зниженням фондового ринку на тлі посилення карантинної паніки та обмежень через виявлення у Великобританії нового штаму коронавірусу. Ринкова капіталізація компанії знизилася до $616 млрд.