Якби Tesla Model X була з причепом, на якій завантажена яхта, ніхто б не здивувався. Але тут - звичайний тентований причеп, який зазвичай чіпляють за дуже недорогими автомобілями.

Фото було зроблено біля “Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки”. Видно, як за Tesla Model X виглядає звичайний тентований причеп.

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У коментарях автор фото стверджує, що саме Tesla Model X тягнула цей причеп. Але деякі користувачі не вірять і пишуть, що автор просто гарно підібрав ракурс, а причеп приєднаний до автомобіля, що стоїть позаду Tesla Model X.