Если бы Tesla Model X была с прицепом, на который загружена яхта, никто бы не удивился. Но здесь обычный тентованный прицеп, который обычно цепляют за очень недорогими автомобилями.

Фото было сделано возле Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки. Видно, как за Tesla Model X выглядывает обычный тентованный прицеп.

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В комментариях автор фото утверждает, что именно Tesla Model X тянула этот прицеп. Но некоторые пользователи не верят и пишут, что автор просто хорошо подобрал ракурс, а прицеп присоединен к автомобилю, который стоит позади Tesla Model X.