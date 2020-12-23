Американская компания Tesla была включена в индекс S&P 500. В этот день ее акции подешевели на 6,49% - до $649,86 за акцию.

Газета Wall Street Journal отмечает, что для инвесторов Tesla снижение на 6,49% было небольшим, поскольку в этом году акции подорожали на 687% и установили рекорд в пятницу.

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Значительная часть этого роста произошла после того, как в прошлом месяце стало известно, что компанию включат в S&P 500. Издание отмечает, что волатильность акций Tesla будет влиять на движение индекса S&P 500.

Forbes пишет, что состояние Илона Маска, соучредителя и главы Tesla, сократилось на $8,8 млрд – до $144,7 млрд. Он занимает третью позицию в списке самых богатых людей мира после Джеффа Безоса (Amazon) и Бернара Арно (LVMH).

Падение стоимости акций Tesla совпало с общим снижением фондового рынка на фоне усиления карантинной паники и ограничений из-за обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса. Рыночная капитализация компании снизилась до $616 млрд.