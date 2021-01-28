Одним із бізнесів корпорації Nidec є виробництво компонентів для автомобілів, зокрема електромоторів.

Ціни на автомобілі впадуть до рівня нижче 3000 доларів, що створить новий попит в Індії, Африці та на Близькому Сході, заявив у понеділок Шигенобу Нагаморі, голова та генеральний директор найбільшого у світі виробника моторів – компанії Nidec, повідомляє Nikkei Asia.

Дізнайтесь також: Автовиробники PSA та Fiat Chrysler пішли в історію

“Ціна автомобіля впаде до 300 000 ієн (2890 доларів, 81 400 гривень), що призведе до різкого попиту на автомобілі”, – сказав Нагаморі, під час оголошення про прибутки за квітень-грудень. Зрушення на ринку відбуваються вже сьогодні, сказав Нагаморі, вказавши на те, що у липні 2020 року в Китаї стартували продажі електромобіля за 4300 доларів, який швидко став найбільш продаваним електрокаром у країні, випередивши Tesla Model 3. Автомобіль продається під торговою маркою Wuling.

Продукти, подібні до Wuling, з'являться в Індії, Африці та Південній Америці та розширять весь ринок нових автомобілів, сказав Нагаморі. Прибуття таких недорогих автомобілів спонукає світовий автомобільний ринок зрости з нинішніх 80-90 мільйонів одиниць до 300 мільйонів одиниць у майбутньому, сказав він.



Фото: Голова та виконавчий директор Nidec Шигенобу Нагаморі бачить майбутнє, де кожен автомобіль буде коштувати менше 3000 доларів / знімок екрану з веб-сайту Nidec

Корпорація Nidec відомя, як найбільший у світі постачальник приводів для жорстких дисків комп’ютерів, нещодавно розширила свій бізнес виробництвом тягових електродвигунів для електромобілів. Мета Nidec – домінувати на цьому новому ринку, виробляючи електромотори з набагато нижчою ціною, ніж будь-який з його конкурентів.

“Не вдається уникнути цінової війни. Двигуни стануть товаром. Ціна електродвигунів знизиться у п’ять разів. Ми повинні бути готові до цього”, – заявив Нагаморі.

Фото: де використовуються мотори та приводи Nidec в автомобілі / Nidec