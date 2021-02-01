Правда, ограниченной партией и исключительно для местного рынка.

Китайская компания Changan выпустила супер-дешевый электромобиль. В Китае он стоит 29 800 юаней, что на украинские деньги составляет 130 000 грн (или на 4,6 тысячи долларов). И это за новое авто!

Электромобиль BenBen E-Star за такие деньги можно приобрести в исполнении National Edition.

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По размерам Changan BenBen E-Star не такой уж и маленький: длина 3730 мм, колесная база – 2410 миллиметров, багажник – 147 литров. Подвеска традиционная: спереди – стойки McPherson, сзади – балка, задние тормоза барабанные.

В самом бедном исполнении машинка лишена светодиодных фар, дневных ходовых огней, подушек безопасности, кондиционера и электрорегулировки зеркал. В движение ультрабюджетный электрокар приводит электродвигатель мощностью 41 л. с. (150 Нм), под полом - литий-железо-фосфатная батарея емкостью 23,38 киловатт-часа.

Самый дешевый Changan может проехать без подзарядки до 150 километров по циклу NEDC и разогнаться до 101 км в час. Быструю зарядку "бюджетник" не поддерживает.

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Зато более прогрессивные версии BenBen E-Star National Edition в версии Xinyue стоят от 39 800 юаней (173 тысячи грн.) и имеют 75-сильный (170 Нм) электродвигатель с запасом хода 301 километр. В этой версии уже есть задние парктроники, магнитола, кондиционер.