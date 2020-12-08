До премьеры нового кроссовера остается несколько месяцев.

Официальные тизеры нового Qashqai демонстрируют унификацию со старшей моделью – X-Trail, а производитель обещает щедро наделить кроссовер технологиями, комфортом и пространством в салоне.

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Новый Nissan Qashqai имеет дизайнерские штрихи премиум-класса в сочетании с передовыми автомобильными технологиями, включая дисплеи высокой четкости, цифровую приборную панель и беспроводную зарядку смартфона;

Более высокая посадка кабины сочетается с увеличенными внутренними габаритами для большего комфорта на борту.

Так описывает нововведения производитель, обещая также установить “новые стандарты в классе”. Другими словами, новый Qashqai получит расширенные возможности подключения, новые сервисы, больше пространства в салоне и багажнике и улучшенные материалы отделки.

Цифровая панель приборов нового кроссовера будет иметь диагональ 12,3 дюйма, высокое разрешение и возможность выбора вариантов отображения данных. Центральный экран мультимедийной системы будет иметь диагональ 9 дюймов. А в качестве опции будет предложен проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюймов – самый большой в классе.

Разработчики увеличили пространство для колен на втором ряду сидений на 28 мм, а также добавили по 15 мм над головами пассажиров обоих рядов. Передние кресла будут иметь более широкий диапазон настроек, три режима массажа, руль будет с подогревом, карманы в дверках будут вмещать бутылки объемом 1,5 литра, вместо нынешних 0,5., за счет другого лобового стекла, более тонких передних стоек и зеркал, закрепленных на дверных панелях, улучшится обзорность. Багажник будет больше, чем у актуальной модели, на 74 литра, а загружать его будет легче, поскольку высота порога снижена на 20 мм.

Qashqai третьего поколения получит мультимедийную систему с интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay, точкой доступа Wi-Fi, с возможностью подключения до семи устройств, функцией отслеживания украденного автомобиля через приложение, одной из самых мощных в сегменте беспроводной зарядкой смартфона (15 Вт) и голосовым помощником Alexa. На обеих рядах сидений будут порты USB-A и USB-C. Для топовых комплектаций будет доступна аудиосистема Bose Premium с десятью динамиками и сабвуфером Bose Acoustimass.

В списке материалов отделки появится кожа наппа с ромбовидным рисунком прострочки. Также на эстетическое восприятие кроссовера должны повлиять новый “интеллектуальный” селектор трансмиссии, белая подсветка салона, а для полноприводных версий – селектор выбора режимов движения, выполненный в матовом хроме.

Фото: официальные тизеры Nissan Qashqai третьего поколения / Nissan