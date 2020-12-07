Компания Aptera уже принимает заказы.

Главная особенность электрокара Aptera – 180 солнечных панелей почти на каждой горизонтальной поверхности, объединенных в 3 квадратных метра фотоэлектрических элементов.

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Солнечные панели Aptera позволяют электрокару преодолевать до 72 километров в день без необходимости подключения к сети. Такая дальность хода вдвое больше среднестатистического ежедневного пробега автомобиля. На случай дальних поездок электрокар может быть оснащен батареями, которые обеспечат до 1 600 километров пробега между зарядками.

Трехколесный электрокар Aptera может выглядеть, как гадкий утенок, однако его формы обеспечивают нужную аэродинамику и поверхность для размещения солнечных панелей. Коэффициент сопротивления воздуху этого электрокара составляет всего 0,13 – практически вдвое меньше, чем 0,24 у концепта Volkswagen ID Space Vizzion.

Фото: электрокар Aptera на солнечных панелях / Aptera

Автомобиль построен из углеродных / кевларовых / льняных композитов, что делает его очень легким, а также сверхпрочным.

Что касается силового агрегата, то доступны различные варианты, с электродвигателями с жидкостным охлаждением либо на передних двух колесах, либо на всех трех. Мощность около 50 кВт (67 л.с.) на двигатель была заявлена на стадии предсерийного прототипа, однако финальные цифры пока не обнародованы. В определенных конфигурациях Aptera сможет ускоряться от 0 до 100 км/ч за суперкаровские 3,5 секунды. А максимальная скорость ограничена на достаточно высоких 177 км/ч.

Владельцы Aptera не будут полностью зависимыми от солнца, поскольку электрокары можно комплектовать аккумуляторами. Aptera будет предлагать батареи на запас хода в 400, 644, или 965 километров, а топовым будет аккумулятор на 1 600 километров хода.

Aptera пока что только вышла на стадию производственного прототипа, но принимает бронирование уже сейчас на стартовую серию машин Paradigm и Paradigm+. Оформить предварительный заказ можно с депозитом в 100 долларов, которые будут включены в полную стоимость машины. Цены будут начинаться с 25 900 долларов США за самую доступную версию и с 46 900 – за топовую. Производитель обещает выпустить первые образцы в 2021 году.