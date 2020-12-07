Компанія Aptera вже приймає замовлення.

Головна особливість електрокара Aptera – 180 сонячних панелей майже на кожній горизонтальній поверхні, об'єднаних у 3 квадратні метри фотоелектричних елементів.

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Сонячні панелі Aptera дозволяють електрокару долати до 72 кілометрів на день без необхідності підключення до мережі. Така дальність ходу вдвічі більша за середньостатистичний щоденний пробіг автомобіля. На випадок дальніх поїздок електрокар може бути оснащений батареями, які забезпечать до 1600 кілометрів пробігу між зарядками.

Триколісний електрокар Aptera може виглядати, як бридке каченя, однак його форми забезпечують потрібну аеродинаміку та поверхню для розміщення сонячних панелей. Коефіцієнт опору повітрю цього електрокара становить всього 0,13 – практично вдвічі менше, ніж 0,24 у концепта Volkswagen ID Space Vizzion.

Фото: електрокар Aptera на сонячних панелях / Aptera

Автомобіль побудований з вуглецевих / кевларових / льняних композитів, що робить його дуже легким, а також надміцним.

Що стосується силового агрегату, то доступні різні варіанти, з електродвигунами з рідинним охолодженням або на передніх двох колесах, або на всіх трьох. Потужність близько 50 кВт (67 к.с.) на двигун була заявлена на стадії передсерійного прототипа, однак фінальні цифри поки не оприлюднені. У певних конфігураціях Aptera зможе прискорюватись від 0 до 100 км/год за суперкарівські 3,5 секунди. А максимальна швидкість обмежена на досить високих 177 км/год.

Власники Aptera не будуть повністю залежними від сонця, оскільки електрокари можна комплектувати акумуляторами. Aptera пропонуватиме батареї на запас ходу у 400, 644, або 965 кілометрів, а топовим буде акумулятор на 1600 кілометрів ходу.

Aptera поки що лише вийшла на стадію виробничого прототипу, але приймає бронювання вже зараз на стартову серію машин Paradigm та Paradigm+. Оформити попереднє замовлення можна з депозитом у 100 доларів, які будуть включені у повну вартість машин. Ціни починатимуться з 25 900 доларів США за найдоступнішу версію та з 46 900 – за топову. Виробник обіцяє випустити перші зразки у 2021 році.