Кроссовер для европейских покупателей обещают представить весной 2021 года.

Летом японский автопроизводитель показал серию фото закамуфлированного прототипа нового Qashqai, а теперь понемногу начал снимать обертки, готовясь к премьере. Вместе с фото, автопроизводитель раскрыл и некоторые технические подробности о новом кроссовере.

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На первой официальной фотографии Qashqai показана часть оптики, крыло и капот машины. На втором плане четко видны зеркало заднего вида и лобовое стекло, а вся боковина кроссовера затемнена. Однако эти детали позволяют составить представление больше о "лице" следующего "Кашкай".

Производитель сообщает, что почти все навесные панели, включая боковые двери, будут выполнены из алюминия, или содержать его в своем составе. Благодаря этому машина станет на 20-30 кило легче актуальной модели, при тех же габаритах.

Более важной технической информацией о новинке является заявление об отказе от дизельного мотора. Поэтому новый Qashqai предложат с 1,3-литровым турбомотором с технологией мягкого гибрида – он будет доступен в двух исполнениях. Также покупателям предложат модификацию e-Power, в которой компактный ДВС выполняет роль генератора для подзарядки тяговых батарей.

Фото: Nissan Qashqai третьего поколения / Nissan